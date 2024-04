"Visvieglāk ievērojamās pazīmes, kas norāda uz ēkas iespējamu nosēšanos, ir plaisas sienās vai sprauga starp grīdas segumu un sienu, kā arī keramisko flīžu plaisāšana. Visbiežāk šādas plaisas sienās ir izvietotas diagonāli virzienā no augšas uz leju, un tās var parādīties gan uz mājas iekšējām sienām, gan uz ārsienām. Šķirbas, plaisas un nelīdzenumi var rasties arī uz pašas grīdas virsmas". Ja problēma netiek savlaicīgi risināta, tā var radīt negaidītu bojājumus, kuru novēršanai būs nepieciešams lielas investīcijas. "Pati no sevis problēma noteikti nepazudīs, gluži otrādi – tā var tikai radīt jaunus bojājumus. Nelielas plaisiņas sienās ar laiku kļūst par lielām plaisām, pa kurām mājā iekļūst vējš un mitrums, kā rezultātā telpās sāk izplatīties pelējums. Taču arī ar to problēmas nebeidzas. Nosēžoties, māja var bojāt cauruļvadus un elektroinstalācijas. Tas nozīmē, ka var plīst apkures un kanalizācijas caurules un cauruļvadu konstrukcijas, bet bojāti elektrības vadi var radīt ugunsbīstamību. Pat, ja nodarīto kaitējumu seku novēršanai tiek iztērētas lielas summas, netiek atrisināts to cēlonis – apturēta konstrukciju nosēšanās, nepatīkamie starpgadījumi un sarežģījumi atkārtosies," ir pārliecināts "URETEK Baltic" speciālists.