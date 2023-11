Latvijas mobilo sakaru operators un tehnoloģiju uzņēmums LMT sadarbībā ar Rīgas brīvostas pārvaldes kapitālsabiedrību – ostu tehnisko pakalpojumu sniedzēju SIA "LVR Flote" – veicis veiksmīgus 5G jūras tehnoloģiju izmēģinājumus. Izmēģinājumos izmantotās tehnoloģijas nākotnē ļaus izmantot 5G priekšrocības atklātā jūrā.

5G jūras tehnoloģiju pārbaude tika veikta Daugavas ūdeņos, Rīgas brīvostā, uz "LVR Flote" kuģiem, un to laikā LMT rīcībā esošās tehnoloģijas spēja nodrošināt nevainojamu 5G mobilo datu pārraidi gan no sauszemes uz kuģi, gan starp diviem kuģiem. 5G savienojums ar kuģi tika izveidots, izmantojot sauszemes 5G tīklu, un 5G tīkla savienojamība tika veiksmīgi nodrošināta no kuģa līdz galalietotājam. Pēc veiksmīgās pārbaudes LMT un "LVR Flote" 2023. gada nogalē plāno turpināt 5G jūras tehnoloģiju pārbaudes jau plašākā mērogā Baltijas jūrā.