"Jau sen gribēju tādu risinājumu, kad klients man samaksā, bet valsts automātiski aprēķina un noņem nodokļus, un man pašam nav jācīnās ar atskaitēm un jālauza galva, vai jāņem grāmatvedis. Zinu, ka pārējā nauda ir mana nauda," atzīst fiziskās sagatavotības treneris Edgars Braže.

Tagad SDI kontu atvērt ir vēl vienkāršāk – to var izdarīt arī attālināti. Klienta identificēšanu banka veiks videozvanā.

Edgars Braže stāsta: "Par Industra Bank izstrādāto saimnieciskās darbības ieņēmumu kontu uzzināju no sava klienta, kurš ir IT speciālists. 21. gadsimtā tas ir ļoti labs un ērts risinājums tādiem pašnodarbinātajiem kā es un līdzīgiem – treneriem, psihoterapeitiem, IT speciālistiem, dīdžejiem, fotogrāfiem, dažādiem meistariem un citiem. Tas ir ērti, ietaupa laiku un nervus. Esmu tiešām apmierināts ar šo pakalpojumu."