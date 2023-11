Pēc Qualcomm " The State of Sound Report 2022 " datiem, 71% respondentu atzīst, ka raidierakstu un mūzikas klausīšanās atstāj pozitīvu ietekmi uz labsajūtu. Daļu no šīs labsajūtas nenoliedzami ietekmē arī bezvadu austiņu kvalitāte, tāpēc tehnoloģiju ražotāji šodien pievērš arvien lielāku uzmanību to veiktspējai, sniegumam un nēsāšanas komfortam. Arī "Huawei", 10 gadu laikā apņēmīgi veicot tehnoloģiju izpēti un izstrādi, ar katru austiņu sēriju parūpējas, lai tiktu nodrošināta arvien augstāka kvalitāte.

Jo īpaši trokšņu slāpēšana var būt noderīga tiem, kas piekopoj hibrīddarbu, jo nākas strādāt no visdažādākajām vietām. To pierāda arī "Qualcomm" "The State of Sound Report 2023" gūtie rezultāti – 39% pētījuma respondentu atzīst šo kā vienu no galvenajiem iemesliem, kāpēc izmanto austiņas darbā. Tāpat trokšņu slāpēšana ir noderīga arī tiem, kas ikdienā spēlē video spēles, jo ir iespēja ne tikai saklausīt citus spēlētājus no tālas distances, bet arī iegrimt netraucētā spēļu valstībā. Arī "Qualcomm" veiktajā pētījumā 38% respondentu norādīja, ka, spēlējot video spēles, izmanto tiešibezvadu austiņas.