Maģiskajā Dienvidigaunijā, kur labākās zāles ir smiekli un relaksācija, valda daudz dažādu uzskatu. Apmeklē dienvidigauņu noslēpumaino pasauli, kurp aicinām arī tevi.

Nav nekā labāka par šo spēcīgo brīvības sajūtu, traucoties lejup pa sniegotu kalnu. Auksts vējš kniebj vaigos, sirds priekā gavilē, un pretī švīkst sniegs. Prāts ir brīvs no ikdienas. Tu domā vienīgi par to, kad man pēdējoreiz bija tik īsteni brīnišķīgi. Visi ziemas sporta entuziasti zina, par ko mēs runājam. Kalevipoega Mājas kameru trase un slidotava dāvā ziemīgu izklaidi patīkami mājīgā veidā. Ja pašam slidu nav, tās var iznomāt muzejā! Mazā Munameģa slēpošanas centrs MUNAKAS un Kūtsemē Slēpošanas centra nogāzes Otepē dāvā braukšanas prieku kā pieredzējušiem braucējiem, tā arī attīstības iespējas iesācējiem.

Pēc ilgiem sniega priekiem ķermenis jāsasilda pirtī un ķermenis jāizmērcē siltā vannā. Dienvidigaunis to lieliski māk darīt. Tam par godu ir sarīkots vesels pasākums. Aizmirsti Ironman, mums ir savs Saunafest , kur var orientēties starp pirtīm! Un vēl nemaz nerunājot par Eiropas Pirts maratonu . Uguns jau kuras!

Dienvidigaunis nekad neatsakās no vienas labas ballītes!

Kad prāts beidzot ir mundrs un ķermenis – tīrs un atpūties, var ko labu dāvāt arī dvēselei... Igaunis ir no dziedātāju tautas, to varēs piedzīvot 27. janvārī, kad Otepē centrālajā laukumā maģiskajā ziemas klusumā izskanēs Otepē Ziemas nakts dziesmu svētki, kuros dziedās 50 kori un ap 1000 dziedātāju. Tiks atskaņotas iemīļotas dziesmas no Igaunijas roka klasikas! Tāpat Dienvidigaunijas kopējais lielprojekts "Tartu 2024" šurp atvedīs aizraujošus pasākumus.