Nebaidies jautāt konsultantam

Nevajag baidīties no tā, ka neesi lietpratējs un plašajā sortimentā neorientējies. Vislabākais palīgs un padomdevējs šajā situācijā būs specializētā veikala konsultants, kurš zinās, kādus jautājumus tev uzdot, lai atrastu piemērotāko risinājumu.

Savukārt, ja nu tomēr kauns ņēmis virsroku un vēl neesi nobriedis sarunai ar konsultantu, savu seksuālo eksperimentu ceļu vari sākt ar kaut ko pavisam vienkāršu, piemēram, lubrikantu. To piedāvājums ir ļoti plašs , piemēram, ir sildoši un atvēsinoši lubrikanti, tirpstošu sajūtu radoši un pat stimulējoši. Neatkarīgi no tā, vai esi attiecībās vai izbaudi savu ķermeni vienatnē, gan intīmā kosmētika, gan seksa rotaļlietas var patīkami dažādot tavu intīmo dzīvi, tāpēc nebaidies eksperimentēt.

"Tas, par kādām rotaļlietām cilvēki mūs visbiežāk iztaujā, ļoti atšķiras no tā, kādas reāli tiek iegādātas. Klasiski visbiežāk ir jautājumi par vibratoru. Tajā pašā laikā intīmpreču klāsts ir ļoti liels, taču nav iespējams uzdot jautājumus par lietām, par kuru eksistenci neko nezini. Konsultants vispirms noskaidros, kāda veida stimulācija klientam vislabāk patīk, un tad ieteiks preci tieši viņam," stāsta Eva.

Kas vēl jāņem vērā?

Arī materiālam, no kāda rotaļlieta izgatavota, ir nozīme. Pirms iegādājies intīmo mantiņu, pārliecinies, ka tā ir izgatavota no drošiem un hipoalerģiskiem materiāliem. Vairums augstas kvalitātes rotaļlietu ir izgatavotas no medicīniskā silikona.