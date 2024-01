Loģistikas nozare nupat kā sākusi atkopšanās periodu no pandēmijas izraisītās krīzes, taču jau šobrīd tā piedzīvo citus nopietnus izaicinājumus – nesenie satraucošie notikumi Sarkanajā jūrā ar vairākiem uzbrukumiem tirdzniecības kuģiem būtiski ietekmē kuģu personāla un kravu drošību. Jūras pārvadājumu nodrošinātāji ir mainījuši kuģošanas maršrutus, savukārt Eiropas ostas ar bažām noraugās uz traucējumiem un kravu sastrēgumiem. Taču kādus secinājumus kā uzņēmēji varam izdarīt no pēdējo gadu laikā gūtās pieredzes un izkļūt arī no šīs krīzes?

Uzņēmums "Balti Logistika" piedāvā kravu pārvadāšanas un piegādes ķēžu pārvaldības pakalpojumus Igaunijā, Latvijā un Lietuvā un ir loģistikas partneris simtiem dažādu uzņēmumu. Šajā rakstā apkopota būtiska un noderīga informācija uzņēmējiem, kas plāno kravu pārvadājumus tuvāko mēnešu laikā. Jau šobrīd "Balti Logistika" iegulda daudz pūļu, lai katram klientam atrastu īpašu risinājumu atkarībā no viņu vajadzībām šī brīža izaicinājumu kontekstā – piemēram, alternatīva maršruta izmantošana jūras pārvadājumiem, dzelzceļa transports vai laika ziņā ātrs gaisa pārvadājumu risinājums.

Uzņēmums vērš arī uzmanību, ka nemiernieku uzbrukumi ar raķetēm un droniem netiek organizēti pret konkrētām kravām, uzņēmumiem vai valstīm, bet gan nejauši izvēlētiem tirdzniecības kuģiem, kas šķērso Sarkano jūru, tādējādi pievēršot uzmanību uzbrucēju prasībām attiecībā uz Izraēlā notiekošo karu. Kopumā vērtējot, tas ir milzīgs drošības risks visiem kuģiem, kas kuģo caur Suecas kanālu – vienu no nozīmīgākajiem tirdzniecības vārtiem starp Āziju un Eiropu. Lielākā daļa jūrniecības līniju jau ir oficiāli paziņojuši, ka visu kuģu drošības un aizsardzības labad tie mainīs un jau ir mainījuši savus kuģošanas maršrutus, neizmantojot Suecas kanālu un Sarkano jūru. Tā vietā piesardzības nolūkos kuģi kuģo apkārt Āfrikai, izmantojot Labās Cerības ragu Āfrikas dienvidos pie Keiptaunas.

Ietekme uz ekonomiku – īslaicīga vai ilgtermiņa?

Uzņēmums "Balti Logistika" lēš, ka šiem ar drošību saistītiem notikumiem noteikti būs liela ietekme uz ekonomiku kopumā, taču tās faktiskais apmērs būs atkarīgs no dažādiem faktoriem, ko šobrīd ir grūti novērtēt.

Vislielāko ietekmi izjutīs ražošanas un mazumtirdzniecības uzņēmumi, kuri izmanto jūras pārvadājumus kā galveno transporta veidu, lai pārvadātu preces no Ķīnas uz Eiropu. Taču jebkādi sastrēgumi var skart arī citus transporta veidus, ja uzņēmumi izvēlēsies mainīt transporta veidu. Piemēram, no šī brīža perspektīvas raugoties, gan dzelzceļa, gan gaisa transports varētu būt vienīgās iespējas uzņēmējiem piegādāt preces pirms Ķīnas Jaunā gada svinībām (2024. gada februāra vidū). Tas ir laiks, kad Ķīnā uz nedēļu būs apstājusies loģistika un slēgtas visas ražotnes.

Visu kuģu maršruta maiņa caur Labās Cerības ragu nozīmē papildu izmaksas un papildu pārvadāšanas laiku, kas ir mērāms dienās un pat nedēļās. Uzņēmumiem ir ieteicams jau sākt izvērtēt alternatīvas, lai nodrošinātu savas vajadzības attiecībā uz precēm, kas ir iestrēgušas – tas viss nozīmēs arī papildu izmaksas. Netiek izslēgta iespējamība, ka daļa kravu pārvadājumu kompānijas pamazām atsāks kuģošanu pa Sarkano jūru un caur Suecas kanālu, taču uzņēmēju vidū joprojām vērojama zināma piesardzība. Vairākas valstis ir nosodījušas nemiernieku veiktos uzbrukumus, ietekmējot jūras tirdzniecību, taču prognozes, kad situācija varētu uzlaboties, ir grūti izteikt.

"Balti Logistika" ir vairāk nekā 25 gadu pieredze nozarē un jebkurā situācijā uztur ciešus kontaktus ar visiem uzņēmuma partneriem, lai saņemtu un nodotu jaunāko informāciju no pirmavotiem.

