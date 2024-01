Lietuvas Pakrojas muižā tuvojas noslēgumam ziemas festivāls "Ziemassvētku kosmosa stacija", kas priecēja un pārsteidza desmitiem tūkstošu apmeklētāju no Lietuvas un Latvijas. Šajā nedēļas nogalē notiks vērienīgā Kosmosa Ziemassvētku Vecīša atvadu ballīte. Šoziem pasākums, kas apvienoja reģionā lielāko gaismas parku, pazīstamu mākslinieku radīto lāzeru un mūzikas šovu un pasakaino Ziemassvētku pilsētiņu, lika elpai aizrauties sajūsmā pat tiem, kas šeit jau ir bijuši iepriekš. Neskatoties uz rekordlielo konkurenci starp festivāliem, apmeklētāju skaits šogad pieauga par aptuveni 30 procentiem, tostarp palielinājās arī viesu skaits no Latvijas.

"Gaismas festivālus ziemā rīkojam jau 6 gadus, taču mūsu valstī to vēl nekad nav bijis tik daudz kā šogad. Tāpēc, lai piedāvātu viesiem unikālu pieredzi, mēs paplašinājām festivāla koncepciju: apvienojām teātri, mūziku, gaismas festivālu un nodibinājām īstu Ziemassvētku pilsētu. Izvērtējot rezultātus, redzam, ka šāds lēmums atmaksājās: salīdzinot ar iepriekšējo sezonu, apmeklētāju skaits pieauga par aptuveni 30 procentiem. Šoreiz īpašu uzmanību festivālam izrādīja arī viesi no Latvijas. Tā kā no Rīgas esam viegli sasniedzami, esam pieraduši, ka katrs trešais viesis nāk no kaimiņvalsts. Taču šajā festivālā latviešu bija vismaz par dažiem procentiem vairāk, īpaši to, kas atbrauca tūristu grupās. Pagaidām grūti novērtēt, vai šī izaugsme ir ilglaicīga, taču vienmēr priecē Lietuvas tūrisma objektu popularitātes kāpums kaimiņu vidū," stāsta Pakrojas muižas komanda.