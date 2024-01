Auto dīleru tīkls "Moller Auto" ir pierādījis sevi ne vien kā nozīmīgu spēlētāju auto tirgū, bet arī izcilu darbavietu, kuras centrālā vērtība ir cilvēki. Šogad "Moller Auto" Latvijā, Lietuvā un Igaunijā atkārtoti atzīts par "Great Place To Work" (GPTW) sertificētu uzņēmumu, kas ir augstākā līmeņa atzinība par uzņēmuma darba vides un kultūras kvalitāti. Kā norāda Izīda Gerkena, "Moller Auto" uzņēmumu grupas izpilddirektore Baltijā, šis sertifikāts ir spilgts apliecinājums uzņēmuma darba videi, kuras fundaments ir savstarpējā uzticēšanās un cilvēku labbūtība.

"Great Place To Work" ir globāla sertifikācijas programma, kas, balstoties uz darbinieku aptaujām, kā arī uzņēmuma politikas un prakses auditu, rūpīgi novērtē darbavietas kultūru un darbinieku pieredzi.

Saskaņā ar GPTW metodoloģiju, lielisku darbavietu nosaka četras galvenās kvalitātes – darbinieki uzticas cilvēkiem, pie kuriem viņi strādā jeb savai vadībai, un lepojas ar savu darbu; viņi labprāt sadarbojas ar kolēģiem un strādā stabilā atmosfērā, neatkarīgi no savas lomas, identitātes vai amata organizācijā. Sertifikātu ieguvušo uzņēmumu darbinieki atbalsta savas organizācijas kultūru un vadību, viņi jūtas novērtēti un ieteiktu savu darba vietu arī citiem.

Auto dīleru tīkls "Moller Auto" GPTW sertifikātu saņem jau kopš 2020.gada. Turpina Izīda Gerkena, "Moller Auto" uzņēmumu grupas izpilddirektore Baltijā: "Uzņēmumi, kuru darba vides pamatā ir uzticēšanās, ne tikai piesaista labākos talantus, bet arī gūst ievērojamus panākumus ilgtermiņā. Izcila darba vide mūsu kolēģiem ir viena no "Moller Auto" stratēģiskajām prioritātēm un centrālajām uzņēmuma vērtībām. "Great Place To Work" apliecinājums vēlreiz apstiprina, ka mūsu pūles veidot taisnīgu, iekļaujošu un uz talantu attīstību vērstu darba vidi, kuras fundaments ir savstarpēja uzticēšanās, novērtē arī darbinieki, par ko esmu ļoti pateicīga. Viņu degsme, radošums un lojalitāte ir pīlāri, kuros balstās mūsu darba vides kultūra."

"Ikviena uzņēmuma darba vide ir daļa no tā konkurētspējas stūrakmeņiem. Mūsdienās darbinieki meklē darba devējus, kuriem var uzticēties; viņi vēlas izaugsmi, elastību, harmoniju un sapratni - citiem vārdiem sakot, vidi kas vairo viņu attīstību gan kā personībām, gan kā profesionāļiem. Un ir tikai saprotams, ka labākie talanti nevēlēsies strādāt darbā, kur valda haoss, nesaskaņas, pavirša attieksme pret cilvēkiem un viņu vēlmi augt. Atkārtoti iegūtais GPTW sertifikāts nav tikai atzinums – tas ir spogulis tam, kā darbinieki jūtas, nākot uz darbu un veicot savus pienākumus; tas ir novērtējums un atbalsts mūsu kā darba devēja uzņemtajam kursam darba vides attīstīšanā," atklāj I.Gerkena.

Tikmēr Elīna Grāvīte, "Moller Auto" Cilvēkresursu vadītāja Baltijā, akcentē, ka vēl viens no kritērijiem, kas nosaka darba vides kvalitāti, ir arī darbinieku rotācija: "Augstai rotācijai, protams, var būt dažādi iemesli, taču tas, kā darbinieki jūtas savā darba vidē, ir viens no izplatītākajiem iemesliem, kādēļ viņi paliek vai meklē citas darba iespējas. Strādājot "Moller Auto", man ir liels gandarījums, ka trešā daļa no mūsu darbiniekiem Latvijā uzņēmumā strādā vismaz 5 gadus. Taisnīgs un stabils atalgojums ir nemainīgi svarīgs faktors, taču ilgtermiņa darbinieki, kuri lepojas ar savu darbavietu, ir rezultāts arī nemitīgai uzņēmuma iniciatīvai, organizējot dažādus labbūtības un profesionālās izaugsmes veicināšanai paredzētus pasākumus."