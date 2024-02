Kāpēc atmest dzeršanu ir tik grūti?



Iedomājies savu vissliktāko dienu, kad nekas nesagādā prieku, ir slikts un kašķīgs garastāvoklis, viss kaitina, neko nevēlies un papildus minētajam vēl klāt ir neliela slāpju sajūta. Šis stāvoklis raksturo alkoholiķa dienu, kad viņš nav lietojis alkoholu, jeb alkoholiķim diena bez alkohola sagādā ciešanas. Un šeit nav runa tikai par abstinences jeb paģiru sindromu. Alkoholiķis garīgi nejutīsies labi arī pēc tam, kad nebūs dzēris vairākas nedēļas un pat mēnešus. Kāpēc tā notiek? Kādēļ cilvēki arī pēc tam, kad ilgāku laiku atturējušies no alkohola, atsāk to lietot, lai gan no malas apkārtējiem šķiet, ka viss ir kārtībā, cilvēks atkopies un fiziski jūtas labi?