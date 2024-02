Gatavojot slēpes ziemas ceļojumam, atcerieties dažas svarīgas lietas — gatavojoties ziemas atvaļinājumam, latvieši "vasko" slēpes vismaz vairākas reizes — izvēloties ceļojuma galamērķi un laiku, un, ja nolemj doties slēpot, viņi to dara tieši pirms katra nobrauciena no kalna. Saskaņā ar dažādām aptaujām līdz pat 15 % Latvijas iedzīvotāju ziemas atvaļinājumam izvēlas slēpošanu, un, beidzoties pandēmijas ierobežojumiem, to ceļotāju skaits, kas vēlas baudīt ziemas priekus, katru gadu pieaug par 24–26 %.

"Aon Baltic" Latvijas filiāles pārstāvji norāda, ka slēpošana ir lielisks brīvā laika pavadīšanas veids, tomēr, līdzīgi kā jebkura cita aktīva atpūta, arī slēpošana ir saistīta ar nopietniem riskiem. Kā arī ir jāatceras, plānojot slēpošanu kalnu kūrortos, ir vērts padomāt par plānu "B", ja gadījumā notiek neparedzētas situācijas un nav iespējas turpināt slēpot.

Rekomendācija ir dodieties slēpot labā fiziskā formā, atbilstošā apģērbā, ar pirmās nepieciešamības piederumu sarakstu, tostarp pirmās palīdzības piederumiem, piemēram, pārsēju un ziedēm sastiepumiem, un, pats galvenais, ceļojuma apdrošināšanu medicīnisko izdevumu segšanai. Protams, aizsarglīdzekļi kā ķivere un saulesbrilles palīdzēs drošāk baudīt ziemas priekus, savukārt neparedzētiem gadījumiem noderēs apdrošināšanas polise.

Ja slēpot dodaties ne pirmo reizi, droši vien esat pamanījuši, ka pie lielākiem sporta objektiem dežurē ātrās palīdzības automobiļi, sniega motocikli ar nestuvēm un pat helikopteri. Laižoties no kalna, slēpotāji — atkarībā no ekipējuma un sagatavotības —, var sasniegt ātrumu līdz 100 km/h vai vairāk. Diemžēl braucot ar šādu ātrumu, palielinās iespēja nokrist, gūt traumas vai savainot citus slēpotājus. Pēc ārstu teiktā, visbiežāk slēpošanas laikā tiek traumētas ceļu locītavas un saites, kā arī plecu un krūšu daļa — šīs ķermeņa daļas slēpošanas laikā cieš visvairāk. Atbilstoši aizsarglīdzekļi un piesardzīga uzvedība palīdz samazināt traumu risku. Ir lietderīgi arī zināt, ka slēpošanas bāzu tuvumā esošās privātās medicīnas iestādes bieži vien sniedz neatliekamo palīdzību par augstāku samaksu, tādēļ ir svarīgi pārbaudīt, vai, dodoties slēpot, jūsu izvēlētās apdrošināšanas summas būs pietiekamas.

Slēpošanas kūrortos arvien biežāk tiek pieprasīta civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, jo braucot lejup pa kalnu, pieaug sadursmes ar citiem slēpotājiem risks, nodarot kaitējumu viņu veselībai un mantai, kā arī netīši sabojāt sporta bāzes inventāru. Atsevišķās valstīs, piemēram, Itālijā, slēpošanas bāzēs ir prasība uzrādīt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi par vismaz 10 000 EUR, un tiem, kam tās nav, var piemērot naudas sodu vai liegt piekļuvi pacēlājiem.

Ceļošanas laikā atgadās daudz vairāk negaidītu notikumu nekā tikai sadursmes, braucot no kalna. Ir gadījumi, kad atpūtnieki nejauši veikalos apgāž plauktus ar dārgām precēm vai kafejnīcās ar dzērieniem aplej citus apmeklētājus, sabojājot to apģērbu un mantas. Ja jums ir civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, tā sedz citiem nodarītos zaudējumus.

Kāpēc virs kalnu kūrortiem lido helikopteri? Drosmīgāko slēpotāju acis ir pievērstas augstākajām kalnu virsotnēm un sarkanā un melnā krāsā iezīmētām trasēm. Vēlme gūt neaizmirstamus iespaidus ir saprotama, tomēr padomājiet, kas notiks, ja... Lai pēc iespējas ātrāk sniegtu neatliekamo palīdzību slēpotājiem, kas guvuši traumas augstu kalnos, tiek izmantota medicīniskā palīdzība, ko nodrošina helikopteri. Vietās, kur nav iespējams nokļūt ar sniega motocikliem, tas ir vienīgais veids, kā ātri nokļūt pie cietušā un sniegt pirmo palīdzību, un nogādāt to medicīnas iestādē. Diemžēl šis pakalpojums var izmaksāt 10 000 EUR vai vairāk, tādēļ apdrošināšanas polisē ir ieteicams izvēlēties summas, kas ir pietiekamas šo izmaksu segšanai. Jo greznāks kūrorts, jo lielāka apdrošināšanas summa jums var būt vajadzīga.

Saskaņā ar portāla broko.lv datiem populārākie slēpošanas galamērķi joprojām ir Austrija, Šveice, Francija, Itālija, Slovākija, Polija un Gruzija. Pateicoties ērtam un ātram transportam, gandrīz trešdaļa Latvijas slēpotāju izvēlas kaimiņvalsti Poliju, ceturtā daļa — Itāliju, kam seko Slovākija un Austrija. Atkarībā no galamērķa, slēpotāji izvēlas ceļot ar automobili vai lidmašīnu. Jo augstāks dzīves līmenis ārzemēs, jo lielāka apdrošināšanas summa var būt nepieciešama.

Pamatnoteikumi drošai slēpošanai— slēpošana atļautajās trasēs, norādījumu ievērošana un aizliegums lietot apreibinošas vielas ierodoties slēpošanas kūrortā. Apdrošināšanas eksperti iesaka neizmantot nemarķētas slēpošanas trases . Ja negadījums notiek šādā vietā, apdrošināšanas segums spēkā var būt tikai daļēji: pirmā palīdzība tiks sniegta, bet citi medicīniskie izdevumi var būt jāsedz pašam. Apdrošināšanas aizsardzība nebūs spēkā arī tad, ja slēpošanas laikā lietosiet alkoholu, narkotiskas vai toksiskas vielas, kā arī apreibinošu vielu lietošana palielina nelaimes gadījuma risku

Pirms apdrošināšanas polises iegādes vienmēr ir vērts salīdzināt vairāku apdrošināšanas sabiedrību nosacījumus un cenas, jo līdzīgu apdrošināšanas piedāvājumu cenas dažādās apdrošināšanas sabiedrībās var atšķirties; un to var viegli izdarīt, piemēram, interneta vietnē www.broko.lv, kur vienuviet ir pieejami dažādu apdrošināšanas sabiedrību piedāvājumi. Apdrošināšanas pakalpojumi nepārtraukti tiek pilnveidoti un cilvēkiem tiek piedāvātas arvien plašākas iespējas.

Atvaļinājumā dosieties daudz labākā noskaņojumā un laiku pavadīsiet patīkamāk, ja tā laikā būsiet pilnībā apdrošināts.

