Latvijas pensiju sistēmu veido trīs līmeņi un saskaņā ar pašlaik valsts noteikto regulējumu – katru mēnesi no tavas bruto algas vai citiem ienākumiem, par kuriem tiek maksātas sociālās iemaksas – 6% tiek ieskaitīti pensiju 2. līmenī, ar mērķi šo naudu investēt dažādos finanšu instrumentos un uzkrāt lielāku pensiju.

"Pensiju 2. līmeņa ieguldīšana nav tikai veids, kā nodrošināt finansiāli drošākas vecumdienas. Tā ir arī iespēja atbalstīt Latvijas ekonomikas un vietējo uzņēmumu izaugsmi. Tas nozīmē – daļa no tavām sociālās apdrošināšanas iemaksām tiek ieguldīta finanšu un kapitāla tirgū, piemēram, tiek aizdota vietējiem uzņēmumiem ar obligāciju starpniecību, vai palīdz ātrāk augt mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ar riska kapitāla fondu starpniecību, vai vienkārši īstā brīdī var tikt noguldīta bankā, nodrošinot papildus stabilitāti uzkrājumam. Augot un attīstoties uzņēmumiem, līdzi aug arī tavs pensijas uzkrājums", stāsta Harijs Beķeris, Signet Pensiju Pārvalde IPAS valdes loceklis.

Kādēļ nevar vienkārši krāt naudu kontā, lai to pēc tam izmantotu pensijai? Protams, ka var! Taču tikai retajam pietiek gan disciplīnas, gan varēšanas, gan pacietības naudu kontā tiešām atstāt pensijai, kas vienmēr šķiet "tālu aiz kalniem." Turklāt, gadiem ejot, norēķinu kontā sakrātā nauda zaudēs vērtību inflācijas ietekmē. Savukārt, uzticot to pensiju 2. līmeņa plāna pārvaldniekam, šie līdzekļi tiks ieguldīti finanšu tirgū, kas ļaus palielināt ieguldījumu ienesīgumu ilgtermiņā. Šajā gadījumā darbojas princips "nauda pelna naudu", un tavs pensijas kapitāls ilgtermiņā var ievērojami pieaugt un pārspēt inflācijas ietekmi, vai arī vismaz to daļēji kompensēt.

"Pensiju 2. līmenis nav vienkārši krājkonts. Tā ir iespēja ieguldīt savā nākotnē un nodrošināt komfortablu pensiju. Izvēloties gudri ieguldīt uzkrātos līdzekļus var palielināt to vērtību laika gaitā un gūt lielāku atdevi nekā uzkrājot bankas kontā", komentē Harijs Beķeris, Signet Pensiju Pārvalde IPAS valdes loceklis.

Tomēr tas, cik liela būs tava pensija, ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, tai skaitā, iemaksu lieluma un ilguma, izvēlētā ieguldījumu plāna ienesīguma. Šie kritēriji noteiks tavas pensijas apmēru, un ieguldījumu plāna daļas vērtības izmaiņas būs galvenais rādītājs pensijas kapitāla pieaugumam. Datus par uzkrāto pensiju 2. līmeņa kapitālu visērtāk uzzināt pensiju 2. līmeņa dalībnieka konta izrakstā, ko var lejupielādēt vienotajā valsts un pašvaldību portālā www.latvija.lv.

Pensijai vajadzētu sasniegt vismaz 70% no pirmspensijas ienākumiem

Tiek uzskatīts, ka pensiju pirmais un otrais līmenis kopā nodrošinās tikai aptuveni 50% no taviem ienākumiem, ko saņemsi pirms pensionēšanās. Tomēr, lai saglabātu ierasto dzīves kvalitāti, pensijas lielumam vajadzētu sasniegt vismaz 70% no pirmspensijas ienākumiem. To var panākt, savlaicīgi sākot veikt brīvprātīgās iemaksas pensiju 3. līmenī un ieguldot šo naudu paša izvēlēta pārvaldnieka pensiju 3. līmeņa plānā.

Līdzīgi kā ar pensiju 2.līmeni, pārvaldnieks investēs tavu naudu akcijās, vērstpapīros un citos finanšu instrumentos ar mērķi audzēt tavu pensijas uzkrājumu. Būtiska pensiju 3. līmeņa priekšrocība ir tas, ka no savām iemaksām tajā vari atgūt 20% ienākuma nodokļa atmaksu (iemaksām novirzot līdz 10 % no gada ienākuma un ne vairāk kā 4 000 eiro gadā), kā arī saņemt uzkrāto kapitālu pirms pensionēšanās jau no 55 gadu vecuma.

Kā izvēlēties piemērotāko pensiju pārvaldnieku?

Pievērs uzmanību pārvaldītāja pieredzei. Pārvaldītājs ar ilgāku pieredzi būs piedzīvojis finanšu satricinājumus, kuru laikā tam ir bijusi iespēja mācīties reaģēt uz dažādām krīzes situācijām un tās atrisināt. Svarīgs ir arī ģeogrāfiskais ieguldījumu sadalījums. Ja līdzekļu pārvaldītājs diversificē jeb sadala ieguldījumus dažādās nozarēs un pasaules reģionos, viņš var samazināt riskus finanšu tirgus satricinājuma brīžos.

Piemēram, Signet Pensiju Pārvalde IPAS veic ieguldījumus dažādos ieguldījumu fondos, nodrošinot plašu ieguldījumu diversifikāciju – ģeogrāfiski, pēc nozarēm un pēc aktīvu klasēm. Turklāt tiek investēts ne tikai perspektīvos starptautiskajos, bet arī vietējos uzņēmumos, tādējādi Signet Aktīvā plāna dalībnieki var ne tikai vairot savu pensiju, pelnot no šo uzņēmumu izaugsmes, bet arī atbalstīt Latvijas ekonomikas izaugsmi.

Pensiju 2. līmeņa līdzekļu pārvaldītāju vari mainīt vienu reizi kalendārajā gadā, bet ieguldījumu plānu pie katra līdzekļu pārvaldītāja – divas reizes kalendārajā gadā. Tas tev dod iespēju būt elastīgam un uzticēt savu uzkrājumu pārvaldītājam, kam uzticies. Kā arī izvēlēties pensiju plānu, kas atbilst tavam vecumam un ilgtermiņa mērķiem. Tavai izvēlei ir būtiska ietekme uz to, cik liela būs tava pensija. Datus par dažādu pensiju plānu ienesīgumu un rezultātiem vari uzzināt portālā manapensija.lv.

