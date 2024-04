Latvijā vidēji ik gadu noslīkst vairāk nekā 100 cilvēku. Lai statistiku uzlabotu, nepieciešams ne vien uzlabot iedzīvotāju peldētprasmi, bet arī glābēju prasmes. Šoreiz glābējiem bija iespēja izmēģināt inovatīvu medicīnisko manekenu. Atšķirībā no ierastajiem apmācībās izmantotajiem manekeniem tas anatomiski līdzinās cilvēkam, ar to iespējams apgūt pilnu glābšanas ciklu no cilvēka atrašanas līdz elpināšanai.