Pēdējie dati liecina, ka Latvijas četru lielāko banku klientiem deviņos mēnešos izkrāpti teju 8 miljoni eiro, un nekas neliecina, ka tendence varētu sarukt. Potenciāli tā varētu pat pieaugt, jo, kā “Nākotnes kapitālā” stāstīja SEB Drošības pārvaldes vadītājs Mārcis Pelcis, ja agrāk viens no signāliem, ka zvana krāpnieks, bija valsts valodas neprasme, tad tagad viņi ir “apguvuši” arī latviešu valodu.

