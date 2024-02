Nekustamais īpašums var kalpot kā investīciju objekts – var ieguldīt tiešā veidā, nopērkot to, vai izmantojot platformas, kas tad aizdod naudu būvniekiem. Par to, ko šogad sola nekustamā īpašuma tirgus, vai ir vērts pirkt dzīvokli tagad vai pagaidīt, un par to, cik naudas vajag, lai izveidotu reālistisku nekustamā īpašuma portfeli, stāsta kopfinansējuma platformas “EstateGuru” Latvijā vadītājs Aleksandrs Mežapuķe.