Eksporta nozarē pēdējie gadi nesuši daudz pārmaiņu un nestabilos apstākļos izšķiroša ir eksportējošo uzņēmumu spēja pielāgoties pārmaiņām, secina konkursa "Eksporta un inovācijas balva 2023" (EIB 2023) žūrijas komisija. Konkursā "Eksporta un inovācijas balva" jau 18. gadu tiek vērtēts Latvijas spilgtāko uzņēmumu sniegums un viņu pienesums tautsaimniecības attīstībai. Kategorijās "Eksporta čempions", "Eksporta pieauguma līderis" un "Eksporta jaunpienācējs", kā arī "Inovācijas čempions" pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem tika izvirzīti vērtēšanai gandrīz 200 uzņēmumi. No tiem 16 uzņēmumus žūrija apmeklēja klātienē un uzklausīja to prezentācijas, gūstot dziļāku priekšstatu par eksporta nozarē notiekošo un uzņēmējiem aktuālo.

Mainījusies eksporta ģeogrāfija

Vienlaikus uzņēmēji domājuši ne tikai par savas uzņēmējdarbības veiksmīgu attīstīšanu, bet arī plaši iesaistījušies palīdzības sniegšanā, par kuru labprāt stāsta un ar to lepojas. "Visu caurvij atbalsts Ukrainai," secina Ingūna Gulbe.

Fokusā ilgtspēja

Digitalizācija un tehnoloģijas

Kā uzsver "Luminor" bankas galvenais ekonomists Pēteris Strautiņš, viena no būtiskām tendencēm ir uzņēmumu pielāgošanās ierobežotai darbaspēka pieejamībai. Digitalizācija un ieguldījumi tehnoloģijās ir viens no veidiem, kā to risināt.