Savu skaidrojumu tam, kāpēc jaunās sievietes par pāridarījumiem stāsta vairākus gadus pēc notikušā, piedāvā pedagoģe un platformas "uzvediba.lv" vadītāja Līga Bērziņa. "Tas, ka cilvēki sāk runāt par vardarbību tikai pēc 10 gadiem, 20 gadiem, ir saistīts arī ar to, ka nereti ir vajadzīgs laiks un ir vajadzīga milzīga notikumu gravitācija, lai tu atkāptos un tiktu ārā no šīm sociālajām saitēm un justos pietiekami droši, lai varētu sākt runāt par to, kas ir noticis. Un parasti jau cilvēki sāk runāt tikai tad, kad ieiet citos sociālajos apļos, tad, kad viņi jūt, ka cita sociālā vide viņus sargā un ka viņu identitāte vairs nav atkarīga no tās vietas un vides, kurā viņi atrodas," viņa uzsver.