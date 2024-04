Ir cilvēki, kuru āriene "pati lec acīs" – tā pamanāma uzreiz un piesaista apkārtējo skatienus. Daži tetovējumi vai metāla riņķīši ķermenī vairs nav nekas īpašs, taču ekstremālas un neierastas ķermeņa modifikācijas – jau daudz interesantāk. Kādas ir īpatnējākās cilvēku vēlmes sava ķermeņa pārveidošanā un cik tālu sniedzas mūsdienu plastiskās ķirurģijas iespējas, runājam raidījumā " Par TO pašu ".

Raidījumā abi stāsta par jocīgākajām klientu vēlmēm, ko nācies izpildīt. Tā, piemēram, reiz kāds puisis zaudējis derībās draudzenei, un likmes bija augstas - viņam nācās izdurt divus pīrsingus krūšu galos un trīs dzimumloceklī. Vareni sasmērēts ar anestēzijas līdzekli, cilvēks to arī pārcietis. Savukārt Olga zina teikt, ka "džekiem loceklis ir pati svarīgākā vieta, tad nu viņi tur izpaužas". Un gadījumos, ja dāma vēlas tetovējumu bikini rajonā, tā visbiežāk būs viņas vīrieša vēlme. Nereti kungi grib, lai uz dāmu intīmās vietas būtu ietetovēts... viņu pašu vārds.

Mūsdienās populāra kļūst arī dzimumorgānu plastika. Kā raidījumā atklāj ķirurgs Jānis Ģīlis, locekļa izskats un tā veiktspēja vīriešiem vienmēr bijis sāpīgs jautājums: "Daudzi pārdzīvo un izvairās no kontaktiem tāpēc, ka viņiem šķiet: loceklis ir par mazu, par tievu, par līku," ieskicē Ģīlis. Vīrieši kautrējoties un baidoties iet pie ārstiem, taču mūsdienu estētiskā medicīna spēj palīdzēt atgūt vīrišķo pašapziņu. Ķirurģiska operācija labo arī iedzimtas patoloģijas, viņš uzsver.

"Par TO pašu" attālināti viesojas arī Viktorija Vailda – interneta modele, kura kādreiz dzīvoja Dobeles pusē, bet nu Itālijā. Viktorija plaši pazīstama ar iespaidīga izmēra krūtīm, – tās esot viņas darba instruments. Viktorija savu ķermeni operējusi septiņas reizes, taču gribētu vēl šo to uzlabot. Vai Vailda jebkad ir saņēmusi atteikumu no ķirurgiem? "Tikai Latvijā. Ārzemēs es speciāli atrodu ārstus, kuri specializējas lielās krūtīs," saka skaistule.