Runāt par sievietes izskatu vienmēr ir riskanti – mēs visi esam dažādi un gaumes ir dažādas. Raidījumā " Par TO pašu " spriežam, kur ir robeža starp pieļaujamu apaļīgumu un korpulenci jeb lieko svaru, un kādā ķermenī jušanās ir labāka. Ja jums šķiet, ka raidījuma nosaukums nav ētisks, atvainojiet – ar viesiem vienojāmies lietas saukt to īstajos vārdos.

Katru otro nedēļu raidījumā "Par TO pašu" pievēršamies kutelīgiem, tomēr ne banāliem tematiem, meklējot atbildes uz jautājumiem, kādi varētu rasties jebkura cilvēka galvā. No nopietniem un sabiedrībā aktuāliem tematiem, līdz neformālām sarunām brīvā gaisotnē par to, kas interesē visus.