Bezbērnu jeb tā dēvētais "childfree" modelis ir populārs pasaulē un ienācis arī Latvijā. Sievietes mēdz drosmīgi teikt, ka bērnus nevēlas, un tā ir viņu izvēle. Daudzas arī vēlas realizēt sevi karjeras sfērā, bet ar bērnu audzināšanu to ir ļoti grūti savienot. Taču no demogrāfijas un tautas ataudzes viedokļa "childfree" dzīve ir bīstama tendence. Kur tad sievietēm sevi likt? Diskutēsim raidījumā "Par TO pašu".