Svētki jau teju klāt! Tekam mazi, tekam lieli un aicinām gaismu iekšā mūsu ziemīgajā Rīgā! Ļaujies dejām Ziemassvētku ballēs, ieelpo krustnagliņu smaržu tirdziņos, dziedi līdzi jau zināmām svētku dziesmām koncertos un izbaudi kopābūšanu ar saviem vistuvākajiem tepat mājās, Rīgā.

Ziemassvētku nedēļā no 18. decembra izskanēs dažādi koncerti. 18. decembrī plkst. Rīgas kultūras un tautas mākslas centrā "Mazā ģilde" notiks koncertuzvedums "Pasakaini sniegi snieg", 19. decembrī Mazajā ģildē izskanēs Ziemassvētku koncerts "Karameles". Savukārt 20. decembrī Kultūras pilī Ziemeļblāzma rīdzinieki ir aicināti uz koncertu "Ziemas ceļi".

21. decembrī Vecrīgā notiks tradicionālā bluķa vilkšana. Svinības tiks atklātas Rātslaukumā, turpinoties maršrutā no Rātslaukuma līdz Grēcinieku ielai, tad pa Audēju ielu, Vaļņu ielu, Kaļķu ielu, Līvu laukumu, Zirgu ielu, Doma laukumu, Jaunielu un gājiens noslēgsies Rātslaukumā ar ugunskuru, sadancošanu, rituāliem un bluķu dedzināšanu. Pasākumā piedalīsies tautas mūzikas grupa "Teikas muzikanti", "Rīgas danču klubs", folkloras kopas no Rīgas un Latvijas novadiem.

Savukārt 22. decembrī Ziedoņdārzā ar muzikālu priekšnesumu uzstāsies "Skursteņslauķu jampadracis", kas būs kā muzikāla pēcpusdiena ar stāstījumiem par skursteņslauķiem un to veiksmes pogām. Klausītāji tiks aicināti pastāstīt savus zināmos ticējumu, būt atvērtiem, ļauties dejām. Drosmīgākie varēs pieskarties skursteņslauķu veiksmes pogām. Uzdrīkstēsimies ticēt brīnumiem un sapņiem, ko sniedz skursteņslauķu veiksmes pogas. Ikviens rīdzinieks varēs nesteidzīgi baudīt Ziemassvētku laika burvīgo koncerta atmosfēru, pastaigājoties un jauki pavadot laiku ģimenes lokā.

Sākot no 23. decembra līdz 7. janvārim kinoteātrī "K. Suns" mazos priecēs bezmaksas Ziemassvētku kino seansi.

Ziemassvētku priekšvakarā, 24. decembrī , klausītājus priecēs Ziemassvētku vecīšu kvintets, no plkst. 11.30 līdz 12.00 Bastejkalnā un no plkst. 12.30 līdz 13.00 Vērmanes dārzā.

Savukārt no plkst. 13.00 līdz 16.00 Rīgas Lutera baznīcas teritorijā, Torņakalna ielā 5, notiks pasākums "12 svētās naktis". Teritorijā būs izvietoti vides un instalāciju objekti, stilizēta Jēzus silīte, apgaismoti 12 pārdomu stendi, labo domu un pateicību vieta, egļu parks un foto stūrītis.

25. decembrī , Pirmajos Ziemassvētkos, Rīgas Lutera baznīcas teritorijā, Torņakalna ielā 5, no plkst. 13.00 līdz 16.00 notiks pasākums "12 svētās naktis".

Arī 26. decembrī, Otrajos Ziemassvētkos Rīgas Lutera baznīcas teritorijā, Torņakalna ielā 5, no plkst. 13.00 līdz 16.00 notiks pasākums "12 svētās naktis", bet no plkst.16.00 līdz 17.30 Kultūras centra "Imanta" Lielajā zālē izskanēs Marijas Naumovas Ziemassvētku koncerts "Gavilējiet, zvaigznes!" Koncertā skanēs gan Raimonda Paula, gan Nika Matvejeva zināmas un pavisam nedzirdētas kompozīcijas, Imanta Kalniņa, Jāņa Lūsēna, Ulda Marhilēviča, Inga Feldmaņa dziesmas, gan dziesmas no Marijas Naumovas albuma "Uz ilūziju tilta", kā arī jaunas oriģinālkompozīcijas.