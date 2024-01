Уровень доверия к Евросоюзу в Латвии - один из самых высоких среди всех стран-участниц. За 20 лет он вырос на 16 процентных пунктов! Как объяснить этот неожиданный еврооптимизм? Чего мы ожидали от Европы и что в итоге получили? Об этом - в новом подкасте Delfi "Шоу Шумана" рассуждают журналистки Данута Дембовская и Александра Полещук.

Your browser does not support the audio element.

