Eiropas zaļo kursu par atbalstāmu uzskata 44% respondentu – 13% to vērtē kā pilnīgi atbalstāmu un 31% to drīzāk atbalsta. Taču 37% to neatbalsta, secināms pēc "Delfi" pasūtījuma pētījumu kompānijas SKDS veiktās aptaujas rezultātiem.