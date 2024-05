Saraksta līdere Pinto ir latviešu diasporas aktīviste, publiskās pārvaldes speciāliste, pērn kā "Progresīvie" virzīta kandidāte piedalījās Valsts prezidenta vēlēšanās. Partijā "Progresīvie" iestājusies pērn jūlijā. Staķis iesaistījies politikā kā viens no "Kustība Par!" dibinātājiem, no "Attīstībai/Par!" saraksta ievēlēts 13. Saeimā. 2020. gadā Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās startējis no "A/Par!/Progresīvie" saraksta un kļuvis par Rīgas mēru, vēlāk izstājās no politiskajām organizācijām, bet pērn jūlijā paziņoja par atkāpšanos no mēra amata. Kopš janvāra Staķis ir "Progresīvo" biedrs. Panteļējeva ir pilsētplānošanas eksperte, partijā "Progresīvie" iestājusies 2018. gadā. Kopā ar Staķi ievēlēta Rīgas domē 2020.gadā. Pirms gada kļuvusi par partijas "Progresīvie" līdzpriekšsēdētāju.