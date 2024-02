"Kreiss" virzītājspēks – īstie stūrētāji



Loģistikas uzņēmuma panākumus un mērogu parasti mēra pēc autoparka vienību skaita jeb, kā to dēvē kravu pārvadājumu nozarē - flotes lieluma. Uzņēmums "Kreiss", kura flotē ir ap 1500 kravas automašīnām ir Latvijas lielākais autopārvadātājs, taču nedrīkst aizmirst, ka jebkurš uzņēmums vispirms sastāv no cilvēkiem. "Kreiss" ikdienas darbu nodrošina ap 3000 darbinieku - profesionāla vadība, plaša administratīvā un pārdošanas komanda, loģistikas eksperti, grāmatveži, dispečeri un, protams, autovadītāji, kuru skaits ir vairāk kā 2200 cilvēku. Tieši viņi ir galvenās "darba bites" un patiess uzņēmuma virzītājspēks. Apzinoties kvalificētu autovadītāju nozīmīgumu kompānijas attīstībai, "Kreiss" dara visu iespējamo, lai pat sarežģītajos ekonomikas un darbaspēka trūkuma apstākļos nepieļautu šoferu deficītu - nodrošina jaunas un komfortablas mašīnas, godīgu un konkurētspējīgu atalgojumu, profesionālu apmācību, piesaistot gan vietējos, gan tuvo un tālo ārzemju autovadītājus.

Pašmāju ieguldījums autovadītāju apmācībā

"Kreiss" ir sava autovadītāju akadēmija, kur kvalificētie instruktori apmāca un pārbauda uzņēmuma jaunpienācējus. Gadījumos, ja kandidāts ir bez tālbraukšanas pieredzes, tad pastāv iespēja un programma, lai apmācītos burtiski no nulles. Pašmāju autovadītāju akadēmijas esamība ir reta parādība loģistikas uzņēmumu vidū, tāpēc var droši teikt, ka "Kreiss" šoferu kvalifikācijas ziņā ir labākie Latvijā un vieni no labākajiem Eiropā. "Uzņēmumā "Kreiss" mēs neizvirzām stingrus kritērijus un augstas prasības jaunajiem autovadītājiem. Tā vietā mēs labprāt pieņemam darbā interesentus kaut ar mazāku pieredzi un nodrošinām viņiem kvalitatīvu apmācību, lai nākotnē viņi varētu atbilst mūsu uzņēmuma līmenim un augstajiem standartiem. Mēs gādājam par to, lai mūsu šoferi izietu drošas un ekonomiskas braukšanas apmācības, un turpinām viņu izglītošanu izmēģinājuma reisos, kuros jaunie vadītāji dodas kopā ar pieredzējušiem kolēģiem. Instruktori maršruta gaitā māca topošajiem tālbraucējiem lietvedības, muitas un citu svarīgu procedūru veikšanas nianses, dalās ar savām zināšanām un pieredzi, skaidro pareizo rīcību ārkārtas situācijās un ir klātesoši kamēr jaunpienācēji esot pilnībā gatavi patstāvīgi doties darba gaitās," stāsta "Kreiss" Autovadītāju plānošanas un kvalifikācijas nodaļas vadītājs Aleksandrs Sokolovs.

Foto: Dainis Dembovskis

Viena no svarīgākajām prasmēm – ekonomiska braukšana

Jebkura loģistikas uzņēmuma rentabilitātei izšķiroša nozīme ir degvielas patēriņam. Pie esošajām degvielas cenām ekonomiskas braukšanas aspekts paliek īpaši aktuāls, jo autoparkam, kurā ir ap 1500 mašīnām ar simtiem miljonu kilometru kopējo nobraukumu gada laikā, katrs patērētais degvielas litrs ir no svara. Tieši tāpēc "Kreiss" izmanto modernākās kravas automašīnas, kuras ir aprīkotas ar visām nepieciešamajām sistēmām un funkcijām, kas palīdz šoferim taupīt degvielu, vienlaikus arī mazinot CO2 emisijas. "90. gados kravu pārvadājumi tika veikti ar PSRS ražotajām mašīnām – KAMAZ, MAZ, kuras bija grūti vadāmas un turējās kopā uz godavārda. Tad sāka parādīties modernākās mašīnas, piemēram, "Volvo", ko šobrīd aktīvi izmanto "Kreiss". Kā zināms, autotransports veido aptuveni trīs ceturtdaļas no kopējā transporta nozares globālā siltumnīcas efekta gāzu (SEG) emisiju daudzuma, un trešdaļa no tā nāk tieši no kravas pārvadājumu jomas. Loģistikas nozarē aizvien aktuālāka kļūst autotransporta radītā CO2 izmešu samazināšana, tāpēc pēdējo 20 gadu laikā kravas auto attīstījās no "Euro 1" līdz "Euro 6" standartam, kas ir vērsts uz to, lai būtiski samazinātu smago kravas transportlīdzekļu piesārņojošo emisiju griestus. Gaidāms, ka 2025. gadā Eiropas Komisija (EK) ieviesīs "Euro 7" standartu, kas paredzēs vēl stingrākus emisiju reducējošus pasākumus. Nākamais solis jau būs plaša elektrificēto kravas automašīnu izmantošana, kas pašlaik ir agrīnā attīstības stadijā," skaidro Didzis Dzelzkalējs, "Kreiss" autovadīšanas instruktors.

Foto: Anna Kostrovskaya

Tehnoloģijas, kas atvieglo darba rutīnu un uzlabo drošību

Loģistikas nozare ir saistīta ar intensīviem un sarežģītiem plānošanas, komunikācijas, kontroles, organizatoriskiem un atskaites mehānismiem. Lai optimizētu darba procesus palīgā atkal nāk tehnoloģiskais progress. "Agrāk visas informācijas, komunikācijas un atskaites sistēmas balstījās uz papīru kaudzēm un neskaitāmām "Excel" tabulām. Tagad visas šīs tabulas ir apvienotas vairākās savstarpēji saistītajās datorprogrammās, kuras ļauj ātrāk, vienkāršāk un pārskatāmākā veidā nodot un glabāt visu nepieciešamo informāciju. Piemēram, tagad šoferiem nav jātērē laiks ceļazīmes aizpildīšanai, viss notiek datorizēti. Burtiski ar pāris klikšķiem šoferis var ievadīt visus nepieciešamus datus sistēmā, kur tos automātiski redz gan dispečeri, grāmatveži un loģistikas speciālisti, gan, nepieciešamības gadījumā, arī pats klients.

Tāpat kopš 90. gadiem nesalīdzināmi ir uzlabojusies kravas auto drošība. Mūsdienīgas mašīnas ir aprīkotas ar dažādām drošības sistēmām, kas pasargā gan pašu šoferi, gan pārvadājamo kravu. Piemēram, kravas auto "cruise control" funkcija ir daudz attīstītāka, nekā vieglajiem auto. Tā var ne tikai uzturēt izvēlēto ātrumu un optimālo distanci no citiem transportlīdzekļiem, bet spēj arī atpazīt un klasificēt ceļa segumu, pielāgojot braukšanas intensitāti atbilstoši tā īpatnībām. Tāpat "Kreiss" kravas auto ir aprīkotas ar vairākiem papildus spoguļiem un kamerām, kas pilnībā izslēdz aklās zonas, ļaujot šoferim pilnvērtīgi pārskatīt apkārtējo satiksmi. Mūsu puspiekabes ir aprīkotas ar degvielas kontroles sistēmu un signalizāciju, kas palīdz novērst degvielas zādzību, turklāt uz tām ir uzstādītas "gudrās" slēdzenes, kuras fiksē cikos un cik bieži puspiekabe tika atvērta. Šī funkcija nodrošina kravas drošību un mazina dažādu pārkāpumu iespējamību, kā, piemēram, nelegālo imigrantu pārvadāšanu.

"Kreiss" automašīnās ir iebūvētas telemātikas sistēmas, pateicoties kam attālināti var kontrolēt dažādus procesus, piemēram sekot spiediena stāvoklim riepās, refrižeratora temperatūrai, degvielas līmenim bākā utt. Tehnoloģijas nestāv uz vietas, arī kravas auto sastāvi paliek arvien progresīvāki un mūsu instruktoriem un šoferiem nemitīgi ir jāpilnveido savas zināšanas un prasmes, lai mācētu operēt ar visādām inovācijām. Protams, jauno tehnoloģisko risinājumu apgūšanas process var sākumā sagādāt grūtības, bet rezultātā tie ievērojami atvieglo šoferu ikdienas darbu," pauž Dzelzkalējs.

Foto: Dainis Dembovskis

Tālbraucējs – tas ir dzīvesveids

Apzinoties darba tirgus situāciju Latvijā, kur vienmēr bija jūtams hronisks vadītāju trūkums, "Kreiss" savulaik bija pirmais loģistikas uzņēmums, kurš piesaistīja darbam šoferus no Indijas. Lai gan šis lēmums bija saistīts ar noteiktām grūtībām, jo Eiropas un Indijas ceļu kultūra un klimats tomēr atšķiras, attiecīgi vadītājus ir nepieciešams rūpīgi pārbaudīt un apmācīt, lai viņi justos komfortabli un droši citos apstākļos. Tomēr tas ir labs risinājums, kā no ārzemēm piesaistīts darba spēks var kompensēt vietējo profesionāļu deficītu. Kopš 2021. gada "Kreiss" indiešu vadītāju īpatsvars pieauga līdz 150 cilvēkiem. Šobrīd uzņēmumā strādā ap 30 tautību pārstāvji. "Kreiss" algo šoferus no Uzbekistānas, Tadžikistānas, Pakistānas, Indijas, Ukrainas un daudzām citām valstīm.

"Ar visiem sadzīvojam draudzīgi un cenšamies atrast kopīgu valodu ar katru kolēģi. Protams, nacionālo atšķirību dēļ gadās dažādi kuriozi. Piemēram, šoferiem no Āzijas, kuri piekopj islāmu, ar visu cieņu pret svešu reliģiju ir jāizskaidro, ka mūsu darba specifika neļauj apstāties jebkurā vietā maršruta vidū, tiklīdz ir pienācis lūgšanas laiks. Jāatzīmē, ka "Kreiss" ļoti rūpējas par to, lai šoferi ekipāžās justos komfortabli viens ar otru - šoferu pāri tiek atlasīti, izvērtējot vairāk kā 20 kritērijus, lai izslēgtu konfliktus pēc reliģiskās vai nacionālās piederības, ņem vērā šoferu rakstura īpašības un personīgās intereses, lai brauciens norietētu maksimāli komfortablā un draudzīgā gaisotnē," uzsver autovadītājs Andrejs Tatulovs, kurš uzņēmumā strādā jau desmit gadus.

Foto: Andrejs D

Cits ilgstošais "Kreiss" darbinieks, tālbraucējs ar bagātu darba pieredzi Dainis Meija, atceras, ka savā tālbraucēja praksē esot piedalījies pat glābšanas operācijā, kad avārijā cietušo kolēģi no Itālijas bija jānogādā atpakaļ mājās. "Uz šo misiju nozīmēja mani, kā pieredzējušo darbinieku, pārliecībā, ka spēšu tikt galā ar visiem sarežģījumiem, kādi var gadīties maršruta gaitā. Jāsaka, ka tālbraucējs apvieno sevī vairākas profesijas - viņš vienlaikus ir gan šoferis, gan krāvējs, gan muitnieks, gan grāmatvedis, pie tam vēl vismaz bāzes līmenī ir jāzina vairākas valodas," stāsta Meija.

Taujāts par to, kā Latvijas vadītāji atšķiras no cittautiešiem, "Kreiss" autovadīšanas instruktors D. Dzelzkalējs atbild, ka būdami ziemeļnieki, Latvijas tālbraucēji ir ieturētāki un savaldīgāki jeb mierīgāki uz ceļa, atšķirībā no dienvidu kolēģiem, kuri ir daudz temperamentīgāki. Bet neatkarīgi no valsts piederības, šoferi-tālbraucēji visbiežāk ir ļoti izpalīdzīgi un atsaucīgi, vienmēr cenšas palīdzēt viens otram, jo zina ko tas nozīmē dažādu apstākļu dēļ palikt vienam uz ceļa. "Kreiss" ilggadējie vadītāji ir vienisprātis par to, ka, lai savā amatā justos labi, vadītājam šī profesija jāizvēlas kā dzīvesveids. Cilvēkam ir jābūt pašaizliedzīgam, pacietīgam, stresa noturīgam un romantiķim dvēselē, lai spētu novērtēt šī profesijas galveno priekšrocību - iespēju apceļot teju visu pasauli, turklāt saņemot par to augstu atalgojumu.

