Mājokļu labiekārtošanas budžeti jau vairākus gadus aug un nedomā apstāties, liecina informācija " Architectural Digest " tīmekļvietnē. Un kāpēc gan ne, ja dzīves telpas atsvaidzināšana ne tikai sniedz prieku, bet arī palielina mājokļa vērtību? Mūsdienās arvien vairāk cilvēku izmēģina spēkus un remontdarbus veic paši – jā, pat vannasistabās, tualetēs un citas flīzētās telpās. Viens no radošākajiem veidiem, kā izdevīgi uzfrišināt mājokli, ir pārkrāsot flīzes. Taču kā to darīt pareizi?

Sabiedrībā pastāv mīts, ka flīžu krāsošana ir nepareizs veids, kā telpā veikt pārvērtības. Vēl vairāk – tie, kas krāso flīzes esot gluži vienkārši slinki un nesaprot lietu "īsto" dabu, jo vienīgais "īstais" veids, kā iegūt flīzes citā krāsā – ir tās nomainīt. Iespējams, ka pagājušā gadsimta saimnieku rokasgrāmatās tā patiešām tika teikts, taču 21. gadsimts ir izdarījis korekcijas arī šajā jomā. Nepatika pret flīžu krāsošanu mūsdienās vairs nav pamatojama nekādā veidā, pavisam pretēji – flīzes krāsot drīkst, tas nav sarežģīti un to var izdarīt paša spēkiem – ne tikai remontu veikšanas speciālisti, bet arī entuziasti, kas vienas nedēļas nogales laikā vēlas pašu spēkiem pārvērst savu vannasistabu.

Kāpēc flīžu krāsošana ir labāka par flīžu maiņu?

Cik viegli ir nokrāsot flīzes?

Kā apgalvo zinātāji – tas patiešām ir izdarāms. Taču jums nav jānotic uz vārda – to ir iespējams redzēt savām acīm. Latvijā iecienītā "Instagram" profila @mansremonts saimniece Egita to ir paveikusi, turklāt, kā var secināt no procesa apskata, viņa ir pārsteigusi daudzus.