Arvien biežāk darba devēji dod priekšroku darbiniekiem ar augstāko izglītību – tā ir tendence, kas mainās atbilstoši ekonomikas un darba tirgus prasībām. Piemēram, ASV, pēc "Georgetown University Centre on Education and the Workforce" datiem, darba devēju pieprasījums pēc darbiniekiem ar bakalaura grādu kļūst arvien izteiktāks – tiek prognozēts, ka līdz 2031. gadam apmēram 42% ASV darbvietu tiks pieprasīts vismaz bakalaura grāds (salīdzinājumā ar 36% 2021. gadā).[1] Kā liecina Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas dati, Latvijā 2021. gadā augstskolās studēja apmēram 77 000 cilvēku[2] , savukārt 2024. gadā studē ap 74 000 studējošo, skaita samazinājumu saista ar iedzīvotāju skaita samazināšanos Latvijā, nevis ar nevēlēšanos iegūt augstāko izglītību[3]. Tātad augstskolu beidzēju, iespējams, kļūst mazāk, taču darba devēju prasības pret darbiniekiem tikai aug. Šādā situācijā ir īpaši svarīgi iegūt tādu izglītību, kas darba tirgū kotējas augstu. Kuras no augstskolām Latvijā tiek visaugstāk novērtētas tieši no darba devēju puses?