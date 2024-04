Kad noslēguma eksāmeni un iestājeksāmeni ir aiz muguras, dzīvē ienāk lielais, jaunais un izaicinošais studiju posms. Bieži vien ir nepieciešams rast jaunas mājas studiju laikam, un tad labākajā scenārijā augstskola var piedāvāt kopmītņu iespēju. Par kopmītnēm ir dzirdēts daudz – tur notiek gan mācīšanās, gan ballēšanās, bet galvenokārt – gatavošanās dzīvei, kuras uzdevumu sarakstā cita starpā ir rūpes par savas ikdienas dzīves nodrošināšanu. Kas ir kopmītnes jeb studentu viesnīcas un kas raksturo labas kopmītnes no studenta viedokļa? Turpinājumā uzziniet atbildes uz šiem un citiem jautājumiem!

Kas ir kopmītnes un kam tajās ir jābūt?

Kopmītnes ir dzīvojamās telpas, kuras dala kopīgi studējošie un tās mēdz būt ļoti dažādas. Mēdz uzskatīt, ka tās nepieciešamas tikai tad, ja studijas norit tālu no mājām, taču ir pierādījies, ka kopmītnes ir lielisks treniņš, lai iemācītos patstāvību un integrētos sabiedrībā. Tās ir otrās mājas, kurās students pats organizē un nosaka savu dzīvi, vienlaikus mācoties rūpēties par savu dzīves telpu un spēju sadzīvot ar citiem. Dzīve kopmītnēs sniedz iespēju veidot ciešas sociālās saites, iegūt jaunus draugus un piedalīties kopienas dzīvē, tāpēc to izbaudīt ir vēlams ne tikai tiem, kuru mājas ir tālu, bet pilnīgi visiem, kas grib gūt labāko no studiju laika. Protams, pie nosacījuma, ka telpas ir ērtas, labiekārtotas, tās nodrošina visu dzīvei un mācībām nepieciešamo un vienlaikus neierobežo studenta brīvību. Lai uzzinātu vairāk par to, kas raksturo labas, studenta dzīvei piemērotas kopmītņu telpas un bez kā neiztikt dzīvojot kopmītnēs, izvaicājām Biznesa augstskolas "Turība" reklāmas speciālistu Artūru Potjomkinu, kuru var uzskatīt par ekspertu šajā jautājumā, jo pats ir arī šīs augstskolas students un reiz izbaudījis dzīvi kopmītnēs.

1. Labas kopmītnes atrodas tuvu studiju norises vietai

Studenta dzīvē liela nozīme ir daudz kam, bet jo īpaši – iespējai no rīta pagulēt, iespējai ikdienā nepatērēt pārlieku daudz laika ceļā uz studiju norises vietu un pēc tam atpakaļ. Kā norāda Artūrs, Biznesa augstskola "Turība" lepojas ar savu studentu viesnīcu, jo atrodas vien dažu soļu attālumā no ēkas, kurā notiek studijas. "Saprotu, ka ne katra augstskola to var nodrošināt, taču man kā studentam tas bija ļoti svarīgi – pieceļos, duša, brokastis un esmu jau lekcijā – tas viss 30 minūšu laikā."

2. Kvalitātes un cenas attiecība

Foto: Biznesa augstskola Turība

Ja budžeta ierobežojumu nav, students, protams, var arī īrēt labiekārtotu dzīvokli pilsētas centrā, taču kopmītnes nodrošina iespēju dzīvot ļoti ekonomiski, turpina Artūrs: "Vieta četrvietīgā numuriņā "Turības" kopmītnēs mēnesī studentam izmaksā 85 eiro, domāju, ka izdevīgāka piedāvājuma Rīgā gluži vienkārši nav. Citu augstskolu studentiem cena ir nedaudz augstāka." Kā norāda eksperts, telpu ērtības un aprīkojums ir ļoti svarīgs, taču katram jāizvērtē pašam, kas ir patiešām nepieciešams ikdienas dzīvei: "Mūsu kopmītnēs ir viss – sākot no ērta rakstāmgalda mācībām istabā un beidzot ar lampiņu pie gultas lasīšanai. Ziemassvētku gaismu virtenīte gan katram pašam jāpieliek, tās nav iekļauta istabiņas aprīkojumā," pasmaida Artūrs. "Turībā" ir pieejamas 1–4 vietīgas istabiņas un paaugstināta komforta istabiņas.

3. Brīvība un telpu pieejamība – bez kompromisiem

Kopmītņu šausmu stāstiņi parasti ir par kopmītņu dežurantiem, kas aizslēdz durvis un atstāj studentu bez naktsmītnes – 21. gadsimtā tas ir nevajadzīgs drauds un neērtība studentam, kurš ir brīvs plānot laiku pēc saviem ieskatiem. Tieši tāpēc, pirms izvēlaties kopmītni, noskaidrojiet, kādi ir iekšējās kārtības noteikumi – līdz cikiem jāierodas, lai nepaliktu aiz durvīm un citas svarīgas nianses. ""Turībā" gan nesaskaramies ar šādām problēmām, katram studentam ir sava elektroniskā atslēga, tāpēc ikviens var ierasties savās mājās saskaņā ar savu grafiku. Šajā ziņā mūsu kopmītnes vairāk līdzinās mūsdienīgai viesnīcai, kas cilvēka brīvību neierobežo," stāsta Artūrs. Vaicāts par to, vai tas augstskolai nerada papildu neērtības, viņš turpina: "Augstskolas ieskatā students ir pieaudzis cilvēks, kurš ir pelnījis uzticību. Es to izjutu, kad pats biju students, tā attiecos pret studentiem arī tagad, kad esmu "Turības" darbinieks. Protams, kā gan bez starpgadījumiem, bet kopumā šī uzticība atmaksājas ar uzviju."

4. Ērtība ir vērtība – labiekārtojums kopmītnē

Foto: Biznesa augstskola Turība

Ja reiz patstāvīga dzīve, tad patstāvīga – tāpēc mūsdienīgā kopmītnē būtu jābūt ne tikai izremontētām un skaistām telpām, bet arī ledusskapim, TV, automātiskajai veļas mašīnai, veļas žāvētājam, gludināšanas ierīcēm, savam skapim un galu galā – varbūt pat frizētavai. "Par citiem es nezinu, bet, ja runājam par "Turību", tad jā – mums tas viss ir," komentē Artūrs. "Istabiņas ir aprīkotas ar individuāliem skapjiem, atvilknēm, ledusskapi. Istabiņas cenā ir ietverta arī tīra gultasveļa, kas tiek mazgāta centralizēti, taču drīkst ņemt līdzi arī savējo, ja ir vēlēšanās. Pie katras gultas lasāmlampiņa. Katrā stāvā ir vairākas dušas un labierīcību telpas, virtuves zona, kur pagatavot ēdienu." Vaicāts par to, kā sadalīt veļas mašīnas un žāvētāja lietošanas laikus, Artūrs norāda: "Mēs to risinām tāpat kā daudz ko citu šajā augstskolā – ar 21. gadsimtam raksturīgu pieeju. Veļas mašīnas darba grafiks visiem brīvi pieejams lietotnē viedtālrunī, var reāllaikā redzēt, kad tā ir pieejama. Daudzi studenti nedēļas nogalēs dodas mājās un veļu mazgā tur, bet tiem, kas mūsu kopmītnēs iekārtojušies uz pastāvīgu dzīvi, piemēram, ārzemju studentiem, tā ir nenovērtējama ērtība." Kā vienu no svarīgām iespējām kopmītnē studenti vērtē arī iespēju mācīties sev ērtā laikā, piemēram, vēlā vakarā, kad istabas biedri jau bauda naktsmieru. "Mūsu gadījumā tāda iespēja ir – visu nakti var mācīties tā sauktajā klusajā lasītavā, kas studentiem ir pieejama 24/7," stāsta Artūrs. Par bonusu noteikti var uzskatīt, piemēram, bezmaksas WiFi, datortelpu, frizētavu un autostāvvietu. ""Turību" ērtību ziņā ir grūti salīdzināt ar citām augstskolām, jo mums ir ne tikai parkam līdzīgs pagalms ar strūklaku, bet pat kaķis Turītis – arī tas ir svarīgis faktors, kas te ļauj justies kā mājās," smaida Artūrs.

5. Tīrība, drošība un atbalstoša administrācija

Svarīga lieta kopmītnes izvēlē ir fundamentālās vērtības – tīrība un drošība kopmītņu telpās, kā arī atbalstoša administrācija, kas palīdz risināt problēmjautājumus, ja tādi radušies. Tīrība koptelpās nav kompromisa jautājums – tai vienkārši ir jābūt! Tāpat arī jautājumi, kas saistīti ar drošību, jārisina nekavējoties. Kā tas notiek "Turībā"? "Ja runājam par tīrību kopmītnēs, koplietošanas telpās uzkopšanas darbi tiek veikti nevis vienu, bet divas reizes dienā. Jā, mums patīk tīrība, par to šaubu nav. Ja runājam par drošību, tad par to rūpējas iekšējās drošības dienests, kā mēs smejamies – meitenes ar melno jostu karatē. Bieži tas negadās, taču ja istabas biedru starpā uzvirmo nesaskaņas, palīdzību var saņemt uzreiz." Vaicāts par atbalstošo administrāciju, Artūrs stāsta, ka labvēlīgu attieksmi ir piedzīvojis arī pats, būdams students: "Jā, pats piedzīvoju un arī tagad administrācija ir pieejama, jebkurš students var aprunāties ar administrāciju vai augstskolas darbinieku, ja tāda vajadzība rastos, te valda patiesa demokrātija."

Noslēgumā – ko ņemt līdzi, dodoties uz kopmītni

Sarunas noslēgumā vēlējāmies uzzināt Artūra ieteikumu, ko tad likt somā pirms došanās uz kopmītni? "Ja runājam tieši par "Turības" kopmītnēm, tad daudz kas jau ir nodrošināts. Tomēr noderēs savs trauku komplekts, panna, katliņš sava ēdiena pagatavošanai, higiēnas lietas. Svarīgākais ir mīļlietiņa no mājām un papildu trauku komplekts draugu cienāšanai. Jo draugi būs," smaida Artūrs.

