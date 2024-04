Kad viens no dzīves lielajiem posmiem – vidusskolas pabeigšana – ir aiz muguras, ir pienācis laiks izvēlēties savu nākotnes profesiju. Par laimīgiem uzskatāmi tie, kas jau kopš bērnības dienām zina, par ko vēlas kļūt un kur vēlas studēt, taču kā izvēlēties studiju programmu un augstskolu visiem pārējiem? Un kā iegūt zināšanas, lai savu profesionālo sapni piepildītu? Apzinoties augstākās izglītības priekšrocības, arvien vairāk pieaug to nodarbināto skaits, kuriem ir augstākā izglītība. Tā, piemēram, 2023. gadā nodarbināto īpatsvars ar augstāko izglītību Latvijā sasniedzis gandrīz 43%. [1] Šis raksts sniegs nelielu ieskatu tajā, kādus kritērijus ņemt vērā, izvēloties studiju vietu un programmu.

1. Intereses un aizraušanās – izvēlieties jomu, kas interesē un sagādā prieku

2. Karjeras iespējas un tirgus pieprasījums – kāds tas ir

Svarīgs faktors izglītības izvēlē ir arī profesijas pieprasījums darba tirgū un karjeras iespējas. Pieprasījuma līmenis noteiks to, cik veiksmīga būs profesionālā darbība nākotnē, cik viegli būs iegūt darbu vai attīstīt uzņēmumu šajā jomā. Profesijas pieprasījumu ietekmē daudz dažādu faktoru, tajā skaitā aktualitātes valstī un pasaulē. Kā redzams, šobrīd Latvijā ir izteikts pieprasījums pēc dažādu jomu speciālistiem – piemēram, programmētājiem, mārketinga, finanšu, būvniecības un viesmīlības nozares speciālistiem. Taču jebkurā gadījumā – darba tirgū ir novērtēts un pieprasīts ikviens kvalificēts profesionālis ikvienā nozarē.

3. Studiju programmas reputācija un kvalitāte

Neatkarīgi no izvēlētā virziena, studiju programmai ir jābūt akreditētai un atzītai valsts un varbūt pat starptautiskā līmenī, turklāt vēlams, lai programma ietvertu iespējami lielāku nākotnes profesijā nepieciešamo zināšanu klāstu. Kā piemēru var minēt Biznesa augstskolas "Turība" studiju programmas – tās ir veidotas, lai būtu noderīgas, gan liela, gan maza uzņēmuma vadītājam vai darbiniekam, ietverot vadības, mārketinga, finanšu un grāmatvedības, kā arī loģistikas zināšanas.

Papildu teorētiskām zināšanām, studiju procesa laikā ikviens students vairāk nekā pusi (!) no studiju laika velta arī praksei, tādā veidā sagatavojoties profesionālajai karjerai pēc studiju beigšanas. Kā var zināt, ka šī programma ir novērtēta arī ārpus augstskolas sienām? Ja runājam, piemēram, par "Turības" Uzņēmējdarbības vadības programmu – to pierāda fakts, ka karjeras portāla " prakse.lv " rīkotajā aptaujā darba devēji šo bakalaura studiju programmu atzinuši kā vērtīgāko Latvijā vairākus gadus pēc kārtas.

Un, protams, izmantojiet iespēju uzzināt atsauksmes par konkrēto augstskolu, studijām un vidi no esošajiem studentiem vai absolventiem.

4. Praktiskā pieredze – vai programma nodrošina prakses iespējas

Mēdz teikt, ka studenti no augstskolas iznāk gluži negatavi darba dzīvei un pirmie gadi paiet turpinot mācīties to, kā viss notiek realitātē. Lai arī šis pieņēmums ir balstīts patiesībā, tā tam noteikti nav jābūt, jo ir augstskolas, kurās studenti apgūst darba dzīvei pietuvinātas zināšanas, un darba gaitas uzsāk jau studiju procesa laikā. ""Turībā" 60% no studiju procesa veido tieši prakse. Mūsu karjeras centrs palīdz studentiem atrast prakses iespējas, savukārt uzņēmumiem – potenciālos darbiniekus. Darba devēji, novērtējot studenta zināšanas un prasmes prakses laikā, pēc prakses iziešanas var piedāvāt kļūt par uzņēmuma darbinieku.