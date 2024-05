Ik gadu pavasarī un vasarā iespējams baudīt daudz un dažādus pasākumus, piedzīvojot neaizmirstamas emocijas. Kaut arī tepat Latvijā pasākumu klāst ir gana plašs, ir vērts ielūkoties arī, kādas interesantas aktivitātes norisinās kaimiņos – Pērnavā, kur tuvākajos mēnešos gaidāmi daudz aizraujoši pasākumi kā sportistiem, tā ģimenēm ar bērniem, gardēžiem un, protams, arī mūzikas cienītājiem.

Izaicini sevi!

Esi ziemas peldētājs vai varbūt jau sen centies saņemties šai aktivitātei, bet trūkst motivācijas? Ieliec somā peldkostīmu, dvieli un dodies uz Pērnavu, lai jau 20. aprīlī piedalītos "Winter Swimming Festival". Tur tevi sagaida kopīga iesildīšanās trenera pavadībā, atvēsinoša pelde līdzīgi domājošu cilvēku kompānijā, saunas prieki, interesantas aktivitātes, organizatoru sarūpēti pārsteigumi un citi labumi. Ieeja festivālā bez maksas.

Savukārt, ja vēl neesi gatavs aukstajām peldēm, tad vingrošanas diena gan tev noteikti būs pa spēkam. 21. aprīlī "Rannametsa village" Pērnavā "Pärnu Two Bridges Sports Club" aicina iesākt vasaras sezonu ar 8,3 km garu pastaigu vai skrējienu pa skaistu priežu meža taku. Distance ved caur Luitemaa dabas rezervātu un pa "Tõotusemägi", Igaunijas visaugstākajām kāpām. Tā būs ne tikai lieliska aktivitāte, bet arī brīnišķīgs dabas baudījums. Pasākuma aktivitāšu klāst būs patiesi plašs. Interesenti varēs piedalīties nūjošanas un skriešanas sacensībās, gan bērnu, gan pieaugušo distancēs, kanikrossā (5,4km distance) un ņemt dalību 8,3km garā suņu pastaigā, ko sevišķi izbaudīs mūsu četrkājainie mīluļi. Dalības maksa ir no 15 līdz 40 eiro, atkarībā no izvēlētās disciplīnas.

Foto: Publicitātes foto

Sporta sacensību cienītājiem

Auto sporta entuziastiem iesakām izpētīt "Porsche Ring" kalendāru, kur uzzināsi vairāk par šogad trasē plānotajiem pasākumiem. Pirmais no tiem – "Porsche Festival 2024" – norisināsies no 26. līdz 30. jūnijam, kurā varēs novērtēt jaudīgās un iespaidīgās Porsche sporta automašīnas un priecēt acis arī ar skaistām retro modeļiem, kuru vērtība ir saglabājusies paaudžu paaudzēs. Apmeklētājiem būs iespēja arī vērot spraigas sacīkstes sprinta izaicinājumā starp labākajiem Baltijas un Somijas braucējiem, iesaistīties dažādās darbnīcās, sacensties virtuālā trasē un iesaistīties citās interesantas aktivitātēs.

Arī motosporta entuziastiem iesakām jau laikus ieplānot ceļojumu uz Pērnavu, jo no 9. līdz 11. augustam pilsētā norisināsies "Estonian Grand Prix 2024" sacensības. Tā solās būs aizraujoša nedēļas nogale visiem motosporta entuziastiem, kā arī tiem, kuriem patīk azartiskas sacensības, jo spraiga cīņa trasē notiks visdažādākajās disciplīnās – gan ar motocikliem, gan automašīnām. Sacensību laikā pasākuma apmeklētājus gaida arī aizraujošas aktivitātes. Kā "Estonian Grand Prix" noritēja 2023. gadā? To skaties te.

Foto: Publicitātes foto

Protams, tuvojoties siltajam laikam, neiztiks arī bez tradicionālā Moto sezonas atklāšanas pasākuma, ko motociklu īpašnieki pacietīgi gaidījuši visu auksto ziemu. Šogad tas norisināsies 11. maijā. Pasākuma apmeklētājus priecēs motociklu parāde, kur varēs apskatīt tūkstošiem slavenāko motociklu zīmolu spēkratus visā to krāšņumā. Dienas garumā apmeklētāji varēs piedalīties dažādās aktivitātēs kā lieliem, tā maziem, baudīt gardus ēdienus un dzērienus lieliskā kompānijā. Vairāk par pasākumu uzzini te.

Pērnava ir padomājusi arī par zirgu sacensību cienītājiem. Šos skaistos un majestātiskie dzīvniekus ar saviem jātniekiem būs iespējams vērot no 24. līdz 26. maijam un no 30. maija līdz 2. jūlijam Maria fermā, Pērnavā, kur norisināsies starptautiskās jāšanas sacensības "CHI Pärnu". Pirmajā nedēļas nogalē pasākuma apmeklētajiem būs iespēja just līdzi iejādes disciplīnā, bet otrajā nedēļas nogalē vērot azartiskākas sacensības – šķēršļu pārvarēšanu un draivingu jeb zirgu braukšau ratos trīs dažādās disciplīnās.

Nesteidzīgai nedēļas nogalei ģimenes vai draugu lokā

Kam gan nepatīk skaisti iekopts dārzs, vai ne tā? Šogad ziedus, krūmus un citus dārza labumus sava, draugu un ģimenes dārziņam dodies meklēt Pērnavas Stādu gadatirgū. Tur, pilsētas tirgus laukumā, no 10. līdz 11. maijam, visdažādākos stādus piedāvās vairāk nekā 100 tirgotāji no visas Baltijas. Dienas biļete maksā 2 EUR. Bērniem ieeja bez maksas. Detalizētāku informāciju par pasākumu uzzini te.

Foto: Publicitātes foto

"Good food Festival – Grillfest" festivāls būs ne tikai paradīze gardēžiem, bet arī lielisks veids, kā iesākt vasaru. Ikgadējais ēdiena tūrisma pasākums jūnija otrajā nedēļas nogalē, no 8. līdz 9. jūnijam, ar saukli “Ēdiens, jautrība un uguns” norisināsies pašā Pērnavas centrā, "Pärnu Vallikäär" pļavā. Tur tev būs iespēja baudīt vairāk nekā 300 ēdinātāju piedāvātos ēdienus un dzērienus, sākot ar tradicionālākiem garšu salikumiem un beidzot ar starptautiskās virtuves labumiem. Ieeja festivālā bez maksas.

Foto: Publicitātes foto

Vēstures cienītājiem iesakām izbaudīt Viduslaiku un mantojuma kultūras festivālu “Pērnavas Hanzas dienas”. Tur no 28. līdz 30. jūnijam ikviens varēs sajusties kā senajos laikos, izmēģinot viduslaiku paražas un ieradumus, izzinot nacionālos rokdarbus un iemaņas, kā arī izprotot gara vērtību. To visu varēs izdzīvot mūziķu, deju grupu un folkloras kopu pavadībā.

Savukārt, festivāls “Mullfest” atspirdzinās ikvienu, kurš 6. jūlijā atnāks uz pikniku Koidula parkā, kas atrodas tieši pretī vecākajai kafejnīcai Pērnavā – “Cafe Grand”. Tur ikviens varēs izbaudīt vasaru ar atspirdzinošiem dzērieniem, kā, piemēram, prosecco, izsmalcinātu šampanieti vai kādu garu bezalkoholisko kokteili. Lieliska mūzika, dzērienu prezentācijas, gards ēdiens, kā arī aizraujošas sacensības – tas viss tevi sagaida festivālā “Mullfest”. Ieeja ar biļetēm.

Vasaras pēdējo mēnesi vislabāk iesākt ar jautrības pilnu dienu visai ģimenei un maģiskiem pārsteigumiem pilnu vakaru. Šo varēs īstenot 3. augustā Leģendārajā Pērnavas gadatirgū “Supeluse Aastalaat”, kur vaniļas vafeļu aromāta ieskauti pasākuma apmeklētāji varēs baudīt braucienus karuseļos un citās atrakcijās līdz pat pusnaktij. Ieeja bez maksas.

Mūzikas baudītājiem

No 12. Līdz 13. jūlijam Pērnavas pludmales parkā “Pärnu Rannapark” jau 11. reizi norisi Igaunijā ļoti gaidītais mūzikas festivāls “Beach Grind”. Šogad tajā uzstāsies tādi mākslinieki kā Marshmello (ASV), Oliver Tree (ASV), Chase&Status (UK), Venbee (UK), Metrik b2b Grafix (UK), 5MIINUST & Puuluup un citi zināmi mūziķi no visas pasaules. Festivāls būs lielisks enerģijas lādiņš gan jauniešiem, gan pieaugušajiem. Biļetes cenas sākot no 49 līdz 179 eiro. Video no 2023. gada festivāla vari skatīt te.

Foto: Publicitātes foto

Šogad neiztikt arī bez Pērnavas operas dienām, kas būs piemērota tikšanās vieta klasiskās kultūras mīļotājiem un operas cienītājiem. Hallē ar vienu no labākajām akustikām Igaunijā apmeklētāji varēs izbaudīt starptautisku muzikālo teātru sagatavotos priekšnesumus, kā arī savām acīm redzēt kādas pašreiz vēl noslēpumā turētas operas izrādes pirmatskaņojumu Igaunijā. Šogad operas dienas notiks no 4. līdz 6. jūlijam, un galvenais viesis būs Klaipēdas Valsts mūzikas teātris. Vērienīgākās izrādes, ko skatītajiem būs iespēja baudīt ir: franču operas komikss “The Daughter of the Regiment”, kuru sarakstījis itāļu komponists Gaetāno Doniceti (Gaetano Donizetti), un lietuviešu komponista Bronius Kutavičius mistiskais trilleris “The Bear”. Tradicionāli Pärnu operas dienas noslēgsies ar gala koncertu un vakariņām. Biļetes cena uz izrādēm sākot no 35 līdz 55 eiro, savukārt uz galā koncertu un vakariņām no 115 līdz 155 eiro.

Foto: Publicitātes foto

Tāpat Pērnava ir padomājusi arī par garāku baudījumu mūzikas mīļotāju ausīm un acīm. No 9. līdz 19. maijam ikviens ir aicināts uz Pērnavas mūzikas festivālu, kur nedēļas garumā būs iespējams ieslīgt mūzikas psaulē. Šī gada piedāvājums būs plašs un daudzveidīgs, uzstājoties gan vietējiem mūziķiem un jaunajām Igaunijas zvaigznēm, kā, piemēram, vijolniekam Hansam Kristianam Āvikam, gan starptautiskiem viessolistiem, tai skaitā Alisai Veileršteinai (čells) un Kirilam Geršteinam (klavieres). Festivāls tiks noslēgts ar Rahmaņikova Rapsodiju par Paganīni tēmu.

Izvēlies sev tīkamākos pasākumus un baudi piedzīvojumus Pērnavā!

