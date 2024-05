Interjera dizaina kartē ir parādījies jauns galamērķis – "Archideco Design Centre" Rīgā. 700 kvadrātmetru lielā telpa ir radīta, lai kļūtu par vietu, kur cilvēks sastopas ar amatniecības mākslu un iedvesmas avotu interjera dizaineriem, arhitektiem un visiem pārlaicīga, autentiska dizaina cienītājiem. Projekta ietvaros ir ne tikai ekspozīcija, kurā prezentēti rūpīgi selekcionētu ražotāju produkti no visas pasaules, ļaujot izveidot interjeru no A līdz Z, bet arī ekskluzīva un bagātīga materiālu bibliotēka – vide rosinoša radošu ideju un ekskluzīvu risinājumu rašanos.

"Designers Library" paraugi ir sistematizēti nevis pēc zīmola, bet gan pēc krāsu paletes. Dizainers var izmantojot šim nolūkam paredzētu speciālo paplāti, izvēlēties paraugus moodboard izveidei un ļaut vaļu savai iztēlei, iedvesmoties no materiālu toņiem un faktūrām, tādējādi pārvēršot interjera dizaina procesu par aizraujošu un radošu piedzīvojumu. Katrs no bibliotēkas rūpīgi atlasītajiem materiāliem ir paredzēts, lai kalpotu par iedvesmas avotu novatoriskām idejām un neparedzamiem risinājumiem.

"Archideco Design Centre" ekspozīciju veido rūpīgi izvēlēti ražotāji no visas pasaules, kas ļauj uz vietas izveidot interjeru no A līdz Z. Katrs zīmols un produkts ir izvēlēts, ņemot vērā dažādus kritērijus, piemēram, kvalitāti, amatniecību ar gadu desmitu tradīcijām, funkcionalitāti, estētiku un daudzus citus.

"Archideco" filozofija atspoguļojas frāzē "Connecting craftsmanship with people", burtiski tulkojot: savieno cilvēkus ar amatniecības mākslu. "Archideco" komanda sadarbojas tikai ar labākajiem mēbeļu, santehnikas, apgaismojuma, apdares materiālu un interjera priekšmetu ražotājiem. Aiz katra "Archideco" pārstāvētā ražotāja slēpjas gadu desmitiem uzkrātā pieredze un unikāla vēsture, kas ļauj katrā meistara izstrādājumā ieliktās izjūtas nodot tieši cilvēkiem, kuri novērtē pārlaicīgas lietas. Piemēram, itāļu zīmols " Officine Gullo " , kur dibinātāja mazbērni šodien turpina savu priekšteču darbu, piedāvājot pasaulē labākās Florences amatnieku rokām radītās metāla virtuves. Vai " DOM Edizioni" , ko dibinājis Domeniko Mulla, viens no izcilākajiem mūsdienu dizaineriem, kam piemīt unikāla spēja piešķirt dvēseli katram tā radītajam izstrādājumam.

"Archideco Design Centre" pārstāvēti arī citi zīmoli: "Ludovica Mascheroni" – augstas kvalitātes, greznu garderobju un skapju ražotājs, kas maksimāli paildzina apģērba mūžu, "Arcahorn", kas rada unikālus mēbeļu izstrādājumus no savvaļas zebu raga, kas tiek iegūts, nekaitējot dzīvniekiem; "PENT" luksusa sporta inventāra ražotājs no nerūsējošā tērauda un dabīgā koka, kas ar savu izstrādājumu skaistumu un estētiku spēj motivēt ikvienam iemīlēt sportu, eleganti, izsmalcināti un lakoniski interjera priekšmeti no "Pinetti", nepārspējamas kvalitātes santehnikas izstrādājumi no "House of Rohl", kurā ietilpst tādi zīmoli kā "victoria+albert", "Perrin&Rowe", "SHAWS "un "Riobel", tik rets un izsmalcināts akcents kā "HERMES" galda piederumi, mīksti un zīdaini alpakas vilnas izstrādājumi no "WEICH Couture Alpaca", vietējais ražotājs "Decomarmi", kas specializējas unikālos marmora, oniksa, granīta, travertīna un citu veidu akmens apdares risinājumos, un daudzi citi.