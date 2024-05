Kāda ir normāla un palielināta svara norma? Ķermeņa masas indeksa (ĶMI) rādītāju, ko atzinusi starptautiskā ārstu kopiena, tālajā 1869. gadā izstrādāja beļģu matemātiķis Ādolfs Kitēls, viens no zinātniskās statistikas aizsācējiem. Tiek uzskatīts, ka veselīgs ķermeņa masas indekss ir no 18,5 līdz 25, savukārt viss, kas pārsniedz atzīmi "30", ir pirmās, otrās vai trešās pakāpes aptaukošanās. Jo ĶMI ir augstāks, jo lielāks risks saslimt ar dažādām sirds un asinsvadu slimībām, osteoartrītu, diabētu, dažādiem vēža veidiem un priekšlaicīgi nomirt. Lai pārbaudītu savu ĶMI varu ieteikt izmantot ĶMI kalkulatoru , piemēram, "AIWA Clinic" mājaslapā .

Ja runājam par indikācijām bariatrijas operācijām , tad tie ir cilvēki ar ķermeņa masas indeksu 40 un vairāk, kā arī ar indeksu vairāk nekā 30 un ja slimo ar cukura diabētu un vairākām citām slimībām. Vienlaikus ķermeņa masas indekss ne vienmēr ir piemērojams kā šablons, kaut vai tāpēc, ka tas neatšķir tauku masu no muskuļu masas. Cilvēki var būt vienādā svarā, bet viens no viņiem ir sportists ar ļoti attīstītiem muskuļiem, bet otrs – aptaukojies. Tātad ĶMI ir tikai ceļvedis, bet tas nav noteicošs. Ja cilvēkam ir problēmas ar lieko svaru, ir jākonsultējas ar ģimenes ārstu, endokrinologu, uztura speciālistu un ja nekas nepalīdz, tad jādodas uz konsultāciju pie bariatrijas ķirurga, lai noskaidrotu, vai operācija ir piemērotākais veids cīņā pret aptaukošanos.

Operācija ir indicēta tikai, ja cilvēks nevar sasniegt pozitīvu rezultātu un noturēt to vismaz 6 mēnešus, izmantojot neķirurģiskas metodes. Bariatrijas metode darbojas lieliski, un to ir pierādījuši daudzi zinātniskie pētījumi, kas veikti visā pasaulē. Piemēram, man ir paciente, kura vērsās pēc palīdzības ar svaru 140 kg. Gadu pēc AIWA Clinic" ārstu veiktās operācijas viņa sver 74 kg. Kā saprotat, tas ir pavisam cits cilvēks ar citu dzīvi un dzīves kvalitāti. Atceros, kad sešus mēnešus pēc operācijas paciente ienāca manā kabinetā un apsēdās, sakrustojusi kājas: "Redziet, es to nevarēju izdarīt desmit gadus! Es nevarēju aizšņorēt kurpes, un es nevarēju nopirkt normālas drēbes! Tagad tas viss ir pagātnē, es vairs nebaidos iekāpt lidmašīnā, ieiet teātrī vai iesēsties taksometrā, un tā ir laime!"

Mūsu klīnikā ar pacientiem, kuri cieš no aptaukošanās un vēlas veikt operāciju, strādā dažādu nozaru speciālistu komanda. Nākamajā dienā pēc operācijas pie pacienta ierodas uztura speciālists, kurš stāsta par jaunajiem uztura principiem un atbild uz jautājumiem. Mēneša laikā pēc operācijas pacients iziet pārejas periodu – pamazām pāriet no šķidras un mīkstas pārtikas uz cietāku; princips tas pats kā ar bērnu pirmajos dzīves mēnešos. Pēc tam viņš sāk ēst kā visi parastie cilvēki – tas ir pilnvērtīgs, sabalansēts uzturs, tikai porcijas būs stipri mazākas. Mūsu speciālisti pastāvīgi sazinās ar cilvēkiem, kuri ir uzticējušies "AIWA Clinic" bariatrijas komandai .

Man nav tiesību nevienu saukt uzvārdā, bet, ticiet, pie manis bieži nāk mani bijušie pacienti, kuriem "Aiwa" klīnikā ir veikta bariatrijas operācija – šie cilvēki ir patiesi laimīgi, daudzus mūsu pacientus uz ielas neatpazītu, jo tagad viņi ir slaidi un aktīvi vīrieši un sievietes. Es nespēju noticēt, ka kādreiz viņi bez mocībām nevarēja pat uzvilkt apavus, ieiet dušā, uzkāpt pirmajā stāvā. Mēs strādājam, lai viņi gūtu uzvaru cīņā ar lieko svaru. Vēlos atzīmēt, ka, atbrīvojoties no liekajiem kilogramiem, uzlabojas arī kopējā veselība – uz to reaģē gan iekšējie orgāni (aknas atbrīvojas no aptaukošanās!), gan arī atveseļojas viss organisms. Cilvēkiem, kas zaudējuši lieko svaru, pazūd pinnes un citas nepatīkamas pūtītes no sejas un ķermeņa... Ķermenis gavilē, ka ticis vaļā no liekā svara nēsāšanas, sirds un asinsvadi vienkārši līksmo no prieka!