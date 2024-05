Piekrītam, ka satraucoša ir situācija, kad pagājušajā mācību gadā 826 skolēni no visu tipu skolām nespēja atrisināt pareizi pat 10% no matemātikas eksāmena uzdevumiem! Uzskatām, ka tā nav tikai tālmācības, bet visas izglītības sistēmas kopēja problēma.

“Nav saprotams, kāpēc tik liela uzmanība tiek pievērsta īpaši tālmācības vidusskolām! Atskatoties uz 2022./2023. mācību gada 9. klašu centralizēto eksāmenu rezultātu izvērtējumu, vispirms tomēr būtu jāievēro, ka no 18 067 matemātikas eksāmenu kārtotājiem tikai 514 (2,8%) skolēni bija no tālmācības skolām. Diezin vai tik mazs skaits varēja īpaši ietekmēt vidējos šī eksāmena vērtējumus valstī. Piemēram, Rīgas Tālmācības vidusskolā gandrīz 1/3 daļa no eksāmenu kārtotājiem (28%) matemātikas centralizēto eksāmenu nokārtoja virs vidējā klātienes vidusskolu līmeņa Latvijā (virs 50%). Pārējo centralizēto eksāmenu rezultāti tālmācībā ir līdzīgi citu klātienes izglītības iestāžu sasniegumiem. Valsts centralizēto eksāmenu rezultāti pierāda, ka tālmācībā iegūtā izglītība var būt kvalitatīva un atbilstoša valsts standartiem, kā arī, ka skolēnu motivācija iegūt izglītību var būt pat augstāka nekā citu tipu izglītības iestādēs,” saka Rīgas Tālmācības vidusskolas direktors Edgars Grīnis.