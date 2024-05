Jāuzsver, ka "Lindstrom" sniegtie pakalpojumi ir vērsti uz to, lai samazinātu tekstila pārprodukciju, darot visu iespējamo, lai pagarinātu jau apritē esošo tekstila vienību izmantošanu un jaunu vienību ražošanu vien tad, kad tas ir nepieciešams. Tieši tāpēc "Lindstrom" savus klientus mudina nomāt darba apģērbus, industriālos dvieļus vai paklājus tā vietā, lai pirktu jaunus. Uzņēmums nodrošina arī tekstila ražošanu pēc pieprasījuma, un viena no šādām "Lindstrom" šūšanas ražotnēm PRODEM atrodas arī Lavijā, Tukumā. Turklāt ilgtspējīga tekstila aprite ietver pilnu ciklu – ne tikai tekstila vienību ražošanu no izturīgiem materiāliem, bet arī to pareizu kopšanu un uzturēšanu ikdienā, savukārt vēlāk nodrošinot arī pārstrādi askaņā ar aprites ekonomikas principiem.