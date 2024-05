Kā pielietot savas profesionālās zināšanas un prasmes?

Kādi ir ieguvumi, kļūstot par karavīru?

Savukārt instruktoriem un virsniekiem speciālistiem, uzsākot dienestu vienībā pēc sekmīgas speciālistu pamatapmācības kursa apgūšanas un noteiktās dienesta pakāpes piešķiršanas, atkarībā no apakšvienības un ieņemamā amata piemēro augstāku amata kvalifikācijas kategorijas koeficientu, palielinot ne tikai mēnešalgas likmi, bet arī kopējās atlīdzības apmēru, piemēram, ārstiem līdz ar to kopējā atlīdzība sākas no 1950 eiro, ārsta palīgiem – no 1800 eiro, medicīnas māsām – no 1750 eiro, farmaceitiem – no 1650 eiro, psihologiem – no 1600 eiro, juristiem – no 1600 eiro, aviācijas tehniķiem – no 1450 eiro, avioniķiem – no 1450 eiro, elektronikas tehniķiem – no 1450 eiro, sakaru un informācijas sistēmu (SIS) tehniķiem – no 1550 eiro, SIS tīklu administratoriem – no 1450 eiro, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ekspertiem – no 1600 eiro, bet radio sistēmu tehniķiem – no 1500 eiro.