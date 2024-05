Sāc monitorēt gaisa kvalitāti mājās. Viens no pirmajiem soļiem, kas palīdzēs uzlabot iekštelpu gaisa kvalitāti mājoklī, ir ikdienas monitorings. Interjera dizainere iesaka izmantot kvalitatīvus sensorus, ar kuriem to ir iespējams noteikt. Var izmantot, piemēram, VINDRIKTNING viedo gaisa kvalitātes sensoru par 14,99 €. Sensoram ir indikators, kura krāsa mainās atkarībā no gaisa kvalitātes – no zaļas (laba kvalitāte) uz dzeltenu (normāla kvalitāte) vai sarkanu (slikta kvalitāte). Sensoru ieteicams kombinēt ar gaisa attīrītāju FÖRNUFTIG.