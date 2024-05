Vai cilvēki ir informēti par to, kas vispār ir optiskās saulesbrilles? Cik pieprasītas kopumā ir optiskās saulesbrilles?

Vai var nomainīt lēcas jau iegādātām saulesbrillēm? Piemēram, ja cilvēks iegādājas saulesbrilles, bet viņam ir jākoriģē redzi.

Jā, pavisam noteikti ir iespēja izvēlēties vai nu kādu no briļļu ietvariem vai kādas no saulesbrillēm un ielikt tajās tonētās briļļu lēcas pēc klienta receptes. Tātad rezultātā tās izskatīsies kā saulesbrilles, kas pildīs divi vienā funkciju - saulesbrilles un optiskās brilles reizē.

Kādi ir kvalitātes rādītāji, kuriem būtu jāseko, iegādājoties optiskās saulesbrilles?

Līdzīgi kā, izvēloties parastas saulesbrilles bez optikas – tas, vai brilles spēs pasargāt no UV starojuma. Vienkārši tumši tonētas brilles bez UV aizsardzības acīm var tikai kaitēt. Ja nav pārliecības par to, vai brilles acis pienācīgi aizsargā, to var noskaidrot optikas veikalos. Visos Vision Express veikalos ir testerīši, kur droši jebkurš var pārbaudīt savas saulesbrilles, lai būtu drošs, ka tās pasargās no UV starojuma.