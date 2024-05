Vai plānojat vasaras atvaļinājumu? Igaunijas Iekšējo ūdeņu festivāls, kas ir daļa no 2024. gada Eiropas kultūras galvaspilsētas Tartu programmas, ir lielisks galamērķis mūsu kaimiņiem no Latvijas. Šis unikālais festivāls notiek no 29. jūnija līdz 10. jūlijam, maršrutā, kas vijas cauri 18 mazajām ostām gandrīz 500 kilometru garumā, pa Igaunijas lielākajām iekšzemes ūdenstilpēm – Peipusa ezeru, Emajegi upi un Vertsjerves ezeru. Katra osta piedāvā savu spilgto kultūras programmu, padarot šo festivālu par kaut ko vēl nebijušu.