Bezmaksas higiēnas preču pieejamība izglītības iestādēs

Aizvadītājā gadā Saeimā tika iesniegta iedzīvotāju rosināta iniciatīva par to, lai visās Latvijas izglītības iestādēs skolniecēm un skolu darbiniecēm bez maksas būtu pieejami intīmās higiēnas līdzekļi – higiēnas paketes un tamponi. Šī prasība kā obligāta tiks ieviesta no nākamā gada 1. janvāra, bet līdz tam skolās organizēs pilotprojektus, lai noskaidrotu nepieciešamo higiēnas preču apmēru, kā arī izvērtētu visus izaicinājumus, ar ko nākas sastapties izglītības iestāžu pārstāvjiem.

Higiēnas preču turētājs "Ladybox"

Higiēna un rūpes par sevi menstruāciju laikā ir nepieciešamas ikvienai sievietei, lai justos labi gan fiziski, gan emocionāli. "Ladybox" pakešu un tamponu turētājs ir jauns un inovatīvs risinājums sieviešu ikdienas vajadzību atbalstīšanai. Lai arī higiēnas preču turētājs ir neliela izmēra, tas ir ļoti funkcionāls, jo tajā vienlaicīgi ir iespējams uzglabāt 42 higiēniskās paketes un 100 tamponus. Tā izmēri ir 205x350x98 mm, bet svars – tikai 2,6 kg, līdz ar to tas ir piemērots visām labierīcību telpām neatkarīgi no to platības. Turētājs tiek ražots Eiropā, tas izgatavots no 100 % pārstrādājama tērauda. Vēl tā komplektācijā ietilpst divas metāla atslēgas.