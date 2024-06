Vai zinātkārei ir spēks mainīt pasauli? Ja tā nonāk pareizajā vietā — jā! Profesionāļi, kuru zinātkāre ved uz nebijušiem atklājumiem, pārvērš savu kaislību pret zinātni starptautiska līmeņa inovācijās, un spēj ietekmēt un uzlabot dzīves visā pasaulē. Tā ir ķīmija – nozare, kas ir pilna ar iespējām un spēku radīt pārmaiņas.

Ķīmijas zināšanas – aizraujoša darba un nebeidzamas izaugsmes atslēga

Ķīmijas un farmācijas nozare ir viena no perspektīvākajām Latvijā: tā nodrošina ievērojamu pienesumu ekonomikai un piedāvā plašas karjeras iespējas. Latvijas ķīmijas un farmācijas nozares speciālistu darbs ir novērtēts arī ārzemēs — vairāk nekā 70 % no vietējo uzņēmumu saražotās produkcijas tiek eksportēta. Zināšanas un interese par ķīmiju var mainīt pasauli, un šis ceļš sākas ar ķīmijas studijām.

Domājot par nozares nākotni, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija (turpmāk –LAKIFA) un tās biedri aktīvi strādā pie nozares attīstības, īpašu uzmanību pievēršot jauniešiem, kas par to interesējas. Vairāki ķīmijas un farmācijas nozares uzņēmumi piedāvā jauniešiem prakses un stipendiju iespējas, kas ļauj viņiem kļūt par nozares profesionāļiem, kas attīsta ķīmijas un farmācijas nozari caur savu profesionālo izaugsmi. Šī gada sākumā LAKIFA kopā ar 6* biedriem uzsāka iniciatīvu "Jauno ķīmiķu klubs", kurā jau šobrīd ir iesaistījušies vairāk kā 200 skolēnu no 12 Latvijas skolām.

Jauno ķīmiķu klubs* iedvesmo uz izcilību

Jauno ķīmiķu klubs jau ir iededzinājis dzirksteli daudzu skolēnu un viņu skolotāju sirdīs, nodrošinot viņiem praktisku pieredzi un padziļinātu izpratni par ķīmiju ārpus ierakstā mācību procesa.

Pirmajā semestrī topošie ķīmiķi, piedaloties aizraujošos un radošos uzdevumos, atklāja, ka ķīmija nav tikai mācību priekšmets, bet aizraujošs izpētes un inovācijas ceļojums. Iniciatīvas ietvaros jaunieši apmeklēja arī tādus nozares uzņēmumus kā "Kinetics Nail Systems", AS "Olainfarm", AS "Grindeks", AS "Latvijas Finieris" un SIA "Tenachem", SIA "LMP", AS "Rīgas farmaceitiskā fabrika", SIA "Sakret" un SIA "Lotos Pharma".

*Jauno ķīmiķu kluba iniciatīvu atbalsta seši nozares uzņēmumi: SIA Kinetics Nail Systems, SIA PharmIdea, SIA Tenachem, AS Grindeks, AS Olainfarm, AS Latvijas Finieris un atsevišķas pašvaldības.

Atklāj plašo ķīmijas pasauli

Ķīmiķo.lv platforma ir piedzīvojusi otru elpu, kļūstot par mūsdienīgu resursu ķīmijas entuziastiem. Ķīmiķo.lv palīdz atklāt un izmantot šīs nozares potenciālu — tā piedāvā nepieciešamo informāciju par studijām, karjeras un prakses iespējām, stipendijām, un nozares aktualitātēm.

LAKIFA izpilddirektore Zanda Jurjāne stāsta, ka: "Informācijas pieejamība ir ļoti būtiska, lai jauniešos veicinātu interesi par ķīmiju un iedrošinātu izvēlēties aizraujošu,ļoti daudzveidīgu un perspektīvu profesiju. Jā, sākotnēji ķīmija var šķist ne tā vienkāršākā lieta, ko apgūt, tomēr tā ir perspektīva nozare un šī izglītība var nodrošināt plašas darba iespējas.

Esam uzsākuši arī īso video filmēšanu par ķīmijas nozares karjeras veiksmes stāstiem. Ļoti ceram, ka šie cilvēku stāsti mudinās vidusskolēnus sekot savam aicinājumam un izvēlēties ķīmijas studijas."

Ķīmiķo.lv platformā uzzināsi par:

Studiju programmām un interešu grupām : Mājaslapā pieejama informācija par ķīmijas studiju programmām Latvijas izglītības iestādēs. Savukārt jaunāki bērni un to vecāki pirmie varēs uzzināt par dažādām ārpus stundu aktivitātēm, kas bagātinās skolēnu mācību pieredzi.

Karjeras un prakses iespējām: Piedāvājam unikālu iespēja redzēt LAKIFA biedru-uzņēmēju personāla vadības kontaktus, lai iespējami ātri un efektīvi piekļūtu tuvāk potenciālajai prakses vai darba vietai.

Stipendijām: Ķīmiju studēt gribētāji var pietiekties uz stipendijām, lai īstenotu savu sapni par karjeru ķīmijā.

Veiksmes stāstiem: Iedvesmas stāsti no jaunajiem ķīmiķiem – iespēja izzināt viņu studiju izvēles, karjeras ceļu, pārvarētos izaicinājumus un sasniegtos rezultātus, kas devuši nozīmīgu ieguldījumu nozarei.

Nozares jaunumiem: Iespēja būt pirmajam, kurš uzzina aktualitātes un sasniegumus Latvijas ķīmijas lauciņā!

Jauno ķīmiķu veiksmes stāsti

#1 Pirmie pasaulē, kam izdosies koku salīmēt ar koku

Artūra dzīvē ķīmija ir ne tikai viņa darbs, bet arī lielākā aizraušanās – par spīti tam, ka pirmajā tikšanās reizē ar šo jomu nekas par to neliecināja. Tomēr zinātkāre par to, KĀ lietas strādā, guva virsroku. Šobrīd Artūrs vada "Latvijas Finieris" Betulīna eksperimentālo laboratoriju un veic vēl nebijušu pētījumu, lai pārstrādātu bērza mizas bioplastmasā, un ir vieni no pirmajiem pasaulē, kas to cenšas paveikt.

#2 No mazas skolas Latgalē līdz jaunu un globālu produktu radīšanai

Neviens sapnis mums nav par lielu, tikai nepieciešama neatlaidība un aizrautība! Zanes sapnis par darbu baltā halātā kā zobārstei izvērties par aizraujošo ceļu pasaules līmeņa kosmētikas produktu radīšanā "Kinetics" komandā. Zane no nulles ir izveidojusi laboratoriju, kurā pacietīga darba rezultātā radīta saudzīga želejlaka, kas ir pirmā tāda veida laka pasaules arēnā – šobrīd tā tiek tirgota vairāk kā 42 pasaules valstīs.

#3 Ķīmija ir izvēle stabilai karjerai Latvijā ar iespējām visā pasaulē!

Ķīmija ir kā ledlauzis, kas šobrīd virzās neticami ātrā tempā un ļauj veikt pasaules līmeņa atklājumus, strādājot tepat Latvijā. Antonam jau 24 vecumā ir stabils un drošs darbs, kā arī lieliskas karjeras uz izaugsmes iespējas "Olainfarm", kas šobrīd atklāj jaunus tirgus Francijā un Spānijā, kā arī veic darbu pretvēža medikamentu izstrādē!

Par LAKIFA

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija (LAKIFA) ir nevalstiska organizācija, kas kopš 1995. gada apvieno uzņēmumus, kuri darbojas farmaceitisko produktu, ķīmisko vielu un reaģentu, gumijas izstrādājumu, pārklājumu materiālu, mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļu, kosmētikas un plaša patēriņa preču ražošanas un izplatīšanas jomā. Tāpat asociācijā iekļauti arī pētniecības un pakalpojumu uzņēmumi.

Asociācijas darbība vērsta uz inovāciju un augstas pievienotās vērtības produktu attīstību, veicinot nozares uzņēmumu sadarbību. Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija strādā arī pie tā, lai veidotu un uzturētu uzņēmēju un nozaru politikas veidotāju dialogu, kā arī sekmētu nozares konkurētspēju un inovāciju rādītājus.

Šobrīd asociācijā iesaistījušies vairāk nekā 50 biedri – uzņēmumi, izglītības iestādes, zināšanu un pētniecības institūts.

Iniciatīva tiek līdzfinansēta Eiropas Savienības Atveseļošanās fonda projekta "Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības sadarbības tīkla pētniecības un internacionalizācijas veicināšana" projekta nr. 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/003 ietvaros.

