Saņemot pulksteni testēšanai, sajūsma guva taustāmu pamatojumu – "Huawei Watch 4 Pro Space Edition" tiešām var kļūt par pamanāmu, noderīgu un ļoti izturīgu pavadoni ikdienas gaitās. Tiesa, diemžēl man pašai pulkstenis šķiet par lielu, tomēr, nedēļu to valkājot, saņēmu gana daudz komplimentu un arī jautājumu par jauno aksesuāru.

Pirmā asociācija ar kosmosa iedvesmoto "Huawei" jaunumu ir "pamatīgs". Pulkstenim ir aviācijas klases titāna sakausējuma korpuss, kas ir pārklāts ar dimantiem līdzīgu oglekli (DLC), līdz ar to pulkstenis ir izturīgs un droši valkājams arī ekstrēmu izklaižu cienītājiem. Pulkstenis ir pabiezs, līdz ar to korpusa izturīgie materiāli dod sirdsmieru, ja gadās to kur atsist – tā ir mana biežākā problēma ar lieliem pulksteņiem. Sarkanās krāsas integrācija dizainā mani interesēja visvairāk, un te arī piedzīvoju patīkamu pārsteigumu. Ja pēc apraksta un attēliem man sarkanās krāsas izmantošana pulksteņa korpusā šķita drosmīga izvēle, realitātē "Huawei" izmantotais tonis ir pietiekami tumšs un neuzkrītošs – tas būs pamanāms akcents, bet nekonfliktēs ar dažādas krāsas apģērbu vai citiem aksesuāriem.