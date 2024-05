Varētu teikt, ka ar viedpulksteņiem esmu uz "tu" – pēdējo septiņu gadu laikā nomainīti trīs modeļi. Taču tieši ar "Huawei" šī bija mana pirmā tikšanās. Satraukums gluži kā pirms randiņa, un prātā iezogas jautājumi "Vai man patiks?" un "Ko sagaidīt?". Vai pavisam jaunais "Huawei Watch Fit 3" var pārsteigt arī pieredzējušu viedpulksteņa lietotāju? Noskaidrosim!

Pavisam viegls un elegants

"Huawei Watch Fit 3" atbalsojas viss, kas modernajam mūsdienu cilvēkam pulkstenī vajadzīgs, – modernums, inovācijas un smalka uzbūve. Skaidrs, ka kantainais ir jaunais apaļais, un arī šī pulksteņa dizains ieturēts aktuālajā kvadrāta formā. Jaunais "Fit 3" modelis ir pavisam slaids – vien 9,9 mm plats. Tas ieguvis arī simetriskāku izskatu, ja salīdzinām ar "Fit" sērijas priekšgājējiem, kas pēc formas vairāk līdzinājās taisnstūrim. "Fit 3" korpuss kļuvis kompaktāks, bet joprojām pietiekami pārskatāms, lai ekrānā ietilptu visa svarīgā informācija.

Ja jau runājam par pulksteņa ekrānu, ražotājs norāda, ka tam ir 1,82 collu AMOLED displejs – īsts vizuālais brīnums ar "Huawei Hybrid AMOLED" tehnoloģiju. Pietiekami spilgts, lai saredzētu dažādu krāsu nianses, pat pasteļtoņus, un saskatīt varēs pat spilgtā saulē. Skārienjutīgais ekrāns viegli padodas pirksta "klikšķiem", kas nav mazsvarīgi, ja esi kustībā un vēlies ieskatīties, piemēram, ja ekrānā uznirst telefonā saņemta ziņa.

Foto: DELFI

Ne mazāk būtiski: "Huawei Watch Fit 3" savienojams ne tikai ar "Huawei" viedtālruņiem, bet arī "Android" un "iOS" operētājsistēmām. Atliek vien lejupielādēt "Huawei Health" lietotni, kurā sekot līdzi visiem viedpulksteņa datiem un rādītājiem. Tas pats attiecas uz bezvadu austiņām – ja vien ir "Bluetooth" savienojums, tās ar pulksteni draudzēsies!

Viedpulksteņa baterija bez uzlādes var izturēt no 10 dienām "mierīgā" režīmā līdz 7 dienām, ik pa laikam ieslēdzot arī kādu aktivitātes monitorēšanu treniņa laikā. Pilnībā izlādējies pulkstenis līdz 100% baterijas stāvoklim uzlādēsies 60 minūšu laikā. Piemēram, tas pats parāda, kuri iestatījumi patērēs vairāk enerģijas, piemēram, ja izvēlies dažādas ciparnīcas, kādai norādīts, ka izmanto "Power level 1", citai – "Power level 2". Maksimāli optimizējot resursus, pagarināsi arī pulksteņa baterijas dzīvildzi.

Foto: DELFI

Slaidais un kompaktais izskats to padara īpaši ērtu ikdienas valkāšanā – tas ir tik viegls, ka uz rokas pat nejutīsi! "Huawei" norāda, ka bez siksniņas pats pulksteņa ietvars sver vien 26 gramus. Paņemot rokās, to var just. Tas tiešām ērti apkļaujas locītavai, bet silikona siksniņa ir patīkami mīksta, un matētais pārklājums tai neļauj lipt pie ādas, kas mēdz būt kaitinoši.

Manuprāt, lielākā viedpulksteņu priekšrocība ir tā, ka ar dažām izmaiņām tie pārtop no pievilcīgi sportiskiem līdz eleganti mūsdienīgiem. Ja pulksteni nēsā diendienā un vēlies sekot līdzi, cik esi bijis aktīvs, tam jāspēj pieskaņoties ne tikai sporta tērpam vai džinsiem, bet arī formālam koptēlam vai plandošai kleitai. Pavisam ātri to var izdarīt, nomainot pulksteņa "seju" – ciparnīcas izskatu, izvēloties no daudz un dažādiem variantiem, ko pulksteņa iestatījumos un lietotnē piedāvā "Huawei". Un, protams, kāda papildus iegādājama rokas siksniņa – treniņiem vari izmantot gumijas, elegantākam tēlam ādas.

Man pašai neierasts papildinājums ir rotējošā poga pulksteņa labajā malā, jo līdz šim lietoju pulksteņus ar klasiskām sānu pogām. Ierasts, ka pulkstenī rādītājus nākas "ritināt" ar pirksta palīdzību, braucot pa ekrānu. Bet te – mazs verķītis sānā, kas ļauj pārslēgt opcijas, pārredzot labāk ekrānu, ko neaizsedz pirksts. Burvīgi!

Foto: DELFI

Veselīga dzīvesveida sabiedrotais

Mūsdienu straujais ritms liek aizvien vairāk sekot līdzi, lai ikdienā sakrātu ne tikai pietiekami daudz soļu un izpildītu minimālās aktivitāšu minūtes, bet arī – mazinātu stresu, pietiekami izgulētos un pavērotu sirdsdarbību. Ar "Huawei Watch Fit 3" to visu var ērti izmērīt. Un pat vairāk!

Protams, viedpulkstenis nav visprecīzākā medicīniskā ierīce un iegūtie dati ir informatīvi, bet, nenoliedzami, turēt roku uz pulsa, visai burtiski, tas atļauj. Kā stāsta ražotājs, pulkstenī ir "TruSleep™4.0" programma, kas detalizēti mēra informāciju par miegu – tā kvalitāti, miega cikliem, ko nosaka pēc sirdsdarbības, elpošanas un SpO2 jeb skābekļa līmeņa asinīs rādītājiem. Ja miega laikā rodas elpošanas pārrāvumi, kas var liecināt par miega apnoju, pulkstenis uzreiz par to ziņos. Praktiski to var redzēt "atskaitē" no rīta – cik ilgi bijis dziļais miegs, pārējās fāzes un nomoda brīži. Interesanti arī – pulkstenī ir diendusu funkcija, kas ļauj iestatīt 30 minūšu snaudu. Kad laiks beidzies, pulkstenis novibrēs un signalizēs – mosties!

Foto: DELFI

Uzlabota ir arī sirds monitorēšanas funkcija – ar "TruSeen™ 5.5" tā solās būt vēl akurātāka. Dati par pulsu un skābekļa līmeni asinīs (SpO2) palīdz pulkstenim analizēt stresa līmeni, veselības stāvokli ikdienā, kā arī uzlabot treniņu plānu, mākslīgajam intelektam analizējot datus ilgtermiņā. To visu pēc tam var ērti apskatīt "Huawei Health" lietotnē. Liela satraukuma brīžos pulkstenis signalizē, ka laiks atvilkt elpu.

Viena no funkcijām, kas būs ikdienas palīgs tieši sievietēm, ir menstruālā cikla kalendārs. Vairs nevajag atsevišķu lietotni telefonā vai vilkt piezīmes plānotājā – visu, ieskaitot simptomus, var atzīmēt pulkstenī. Pēc ievadītajiem datiem pulkstenis ne tikai prognozēs tuvāko divu ciklu norisi, bet arī ieteiks piemērotas fiziskās aktivitātes katrai cikla fāzei. Kalendāra skatā varēsi redzēt aktuālo informāciju.

Patīkams pārsteigums ir pulkstenī iekļautā "Stay Fit" funkcija, kas ļauj sekot līdzi dienā uzņemto kaloriju daudzumam. Pulkstenis pēc ievadītajiem datiem (esošā un vēlamā svara) prognozē, cik liels kaloriju deficīts nepieciešams, lai veselīgi zaudētu lieko svaru. Tas viss ir zinātnē balstīts, lai ne tikai palīdzētu monitorēt uzņemtās kalorijas, bet arī ieteiktu, kādas fiziskās aktivitātes nepieciešamas, lai tās sadedzinātu. "Hei, ja 10 minūtes nodarbosies ar pilatēm, būsi sasniedzis šodienas mērķi!" ziņos "Fit 3".

Lai tonusā kā staigātāji, tā sportisti – fitnesa treneris vienmēr uz rokas

Pamata lietu, ko sagaidu no ikviena viedpulksteņa, – soļu skaitīšanu – "Huawei Watch Fit 3" veic lieliski. Lai nešmauktos un arī izkustētos, kad visa diena aizvadīta darbā pie galda, palīdzēs aktivitāšu riņķi, kas seko līdzi, vai esi sasniedzis minimālās dienas aktīvās minūtes, piecēlies stāvus, kā arī ar fiziskajām aktivitātēm sadedzinājis kādu tiesu kaloriju. Bet tas ir tikai minimums, kas mums katram būtu jāīsteno. Te jāpiekrīt "Huawei" filozofijai, ka atgādinājumi izkustēties nostiprinās veselīgus ieradumus.

Foto: DELFI

Ja ar sekošanu līdzi dienā nostaigātajiem soļiem jau par maz, jaunais draugs – treneris viedpulksteņa formā – būs laba ierosme kustēties vairāk. "Huawei Fit" sērijas pulksteņiem vienmēr ir bijušas bagātīgas fitnesa asistēšanas iespējas, šajā var izvēlēties atzīmēt treniņus no vairāk nekā 100 sporta veidiem. Arī jaunajā modelī tehnoloģijas attīstās – mākslīgais intelekts ne tikai pielāgojas lietotāja iestatījumiem, piemēram, sekojot līdzi skriešanas treniņiem un to biežumam, bet atgādina arī par iesildīšanos, atsildīšanos, izstaipīšanos un citiem būtiskiem treniņa elementiem. To visu pavada animācijas ar audio instrukcijām, lai zinātu, ko īsti darīt, ja esi iesācējs. Šī funkcija mani īpaši iepriecināja, jo iepriekš esmu mēģinājusi īstenot ieteiktos skriešanas treniņus iesācējiem citā pulkstenī, taču pietrūka tieši pirms/pēc treniņa norāžu.

Virtuālā trenera iespējas ir visai plašas – vari izvēlēties no 9 treniņu kategorijām un vairāk nekā 200 profesionāli izstrādātiem treniņu plāniem. Trenēt izturību, būvēt muskuļu masu, rūpēties par vispārējo fizisko formu – atliek vien uzklikšķināt, sākt treniņu un veikt vingrinājumus. Algoritms, balstoties uz lietotāja paša norādīto informāciju un veselības datu mērījumiem, izveidos reālistisku fitnesa plānu ar treniņiem, kurus varēsi un gribēsi veikt.

Vai pulkstenis var palīdzēt gudrāk un labāk dzīvot?

Izrādās, var! Vienā mazā viedierīcē var iegult pārsteidzoši daudz funkciju, kas atvieglo ikdienu. Ne tikai izkustēties un sekot līdzi veselīgam uzturam, bet arī atrast novirzes no normas, ja runājam par miega kvalitāti vai pulsu. Visa informācija glabājas "Huawei Health" lietotnē viedtālrunī, līdz ar to vari salīdzināt, kādā formā biji pirms pusgada, lai sekotu izmaiņām.

Turklāt "Huawei Watch Fit 3" būs labs palīgs ikdienā – pateicoties dažādiem logrīkiem, vari redzēt ne tikai kalendārā atzīmētās sapulces un par tām saņemt atgādinājumu, bet arī atbildēt uz kādu telefona zvanu, ja tālrunis fiziski ir otrā istabas galā. Iestatīt modinātāju, uzmest aci laikapstākļu prognozēm, klausīties mūziku – viedpulkstenī iespēju ir atliku likām.

Foto: DELFI

Kopumā jāsaka, ka šis pulkstenis atstāja ļoti patīkamu iespaidu. Funkciju tajā ir tik daudz, ka tas nosedz visdažādākās lietotāja iegribas. Kur nu vēl labāku motivāciju sekot līdzi saviem ikdienas paradumiem! Atbildot uz raksta sākumā uzdoto jautājumu – jā, jaunais "Fit 3" pārsteidza arī viedpulksteņu lietotāju ar pieredzi. Par ļoti pieejamu cenu iegūsi spējīgu un izturīgu ikdienas palīgu, kurā gribēsies ieskatīties un kuru izmantot vēl un vēl.

"Huawei Latvia" pārstāvji informē, ka jaunā "Huawei Watch Fit 3" cena būs no 159 eiro, bet, iegādājoties līdz 16. jūnijam, dāvanā saņemsi "Huawei Freebuds SE 2" bezvadu austiņas.

