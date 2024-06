Latvijas Loģistikas Asociācija, izmantojot savu ilggadējo pieredzi, t.sk. starptautisko, ir uzņēmusies vadošo lomu divu nozīmīgu Latvijas ekonomikas nozaru – mežizstrādes un lauksaimniecības (pamatā, graudkopības) sadarbības veicināšanā, attiecībā uz ekonomiski efektīviem kopīgiem loģistikas risinājumiem. Projekts "Inovatīvi risinājumi lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pārvadājumu plānošanā un organizēšanā" tiek daļēji finansēts no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam un Latvijā to administrē Lauku Atbalsta Dienests (LAD).

Esošā situācija un galvenie priekšnoteikumi

Visi šie faktori ir svarīgi priekšnoteikumi tam, lai gan mežizstrādes, gan lauksaimniecības nozaru uzņēmumi būtu ieinteresēti kopīgi strādāt pie savas konkurētspējas palielināšanas. Turklāt projekta dalībniekiem no mežizstrādes nozares puses jau ir praktiska pieredze līdzīgu sadarbības projektu loģistikas jomā sekmīgā realizācijā vienas nozares ietvaros. Tā piemēram, SIA "SELF Loģistika" (AS "Latvijas Finieris" un AS "Stora Enso Latvija" kopuzņēmums), kas kopš 2008.gada nodrošina apaļkoku transportēšanas risinājumus daudziem Latvijas tirgus dalībniekiem, gada apjomam pārsniedzot 700 000 m3. Šādu apjomu transportēšanas plānošana, realizācija un iesaistīto dalībnieku koordinācija ir iespējama tikai izmantojot jaudīgu elektronisko sistēmu, kas nodrošina plašu nepieciešamo funkcionalitāti – sākot ar grafisku cirsmu, krautuvju, transportēšanas maršrutu, ostu un zāģētavu dinamisku plānošanu un atveidi reālajā laikā un beidzot ar transportēšanas izmaksu&efektivitātes kalkulāciju un pavddokumentu drukāšanu tieši kravas vilcēja kabīnē.