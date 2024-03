Mūsdienu darba vidē atalgojums un dažādi bonusi ir tikai viens no motivācijas veidiem. Nereti vēl svarīgāk ir justies novērtētam, turklāt ne tikai no vadības, bet arī kolēģu puses. Novērtējums sniedz būtisku motivācijas devu un apziņu, ka ikdienā ieguldītais darbs ir svarīgs, nepieciešams un cilvēki to pamana. Ikdienā kolēģi var viens otram pateikties par kādu izdarītu darbu vai ieguldīto laiku, šim nolūkam pat ir izstrādātas dažādas mobilās lietotnes. Taču novērtējumu iespējams pacelt pavisam citā līmenī, piemēram, kā gada balvas tradīciju, kuras ietvaros kolēģi var nominēt viens otru. Mūsu uzņēmuma tradīcija ir ikgadējais pasākums "Helmes Pērles", kura ietvaros paši darbinieki iesaka, kurš kolēģis attiecīgajā gadā ir paveicis ko nozīmīgu, izrādījis līderību un pelnījis atzinību. Īstenojot šo tradīciju, ieteicams, lai tas nav tikai vadības novērtējums, bet ikviens darbinieks varētu iesaistīties, izsakot savu viedokli. Pieredze liecina, ka darbinieki vēlas un ir gatavi iesaistīties – gan aktīvi iesaistoties nominēšanā, gan izvirzot nominācijām vairākus kolēģus, ne tikai pāris redzamākos līderus. Piemēram, šogad teju 80% no darbiniekiem tika ieteikti kādā no nominācijām – cilvēki aktīvi sūtīja pieteikumus, aprakstus par kolēģiem un viņu paveikto.