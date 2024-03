1997. gadā iznāca Rīgā dzimušā publicista Aleksandra Geņa eseju grāmata "Bābeles tornis". Kādā no tekstiem Genis rūgti pavīpsnā par vienu no zinātniskās fantastiskas pamatlicējiem, britu rakstnieku Herbertu Velsu, – vai gan Velss, kurš prognozēja, ka 20. gadsimta nogales lielākā problēma būs šķiru cīņa, varēja iedomāties, ka par šo tēmu daudz aktuālākas būs ar cilvēka bioloģisko dabu saistītās? [1] Tostarp seksuālā uzmākšanās. Genim prātā droši vien bija viņa mītnes zeme, ASV, tomēr tā nu gadījies, ka vēl pēc vairākām desmitgadēm ar nepatīkamu izbrīnu jājautā nu jau Latvijas kontekstā – kā tas var būt, ka mēs piedzīvojam plašu publicitāti ieguvušos uzmākšanās skandālus dažās no Latvijas augstskolām?