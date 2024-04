Latvija vienā no pēdējām vietām Eiropā

Viens no tiem saistās ar antidepresantu – medikamentu, kuri ir paredzēti depresijas ārstēšanai, –parakstīšanas un lietošanas biežumu. Antidepresanti, kuri atklāti pirms vairāk nekā 60 gadiem, pastāvīgi uzlaboti un pilnveidoti, ir viens no nedaudziem uz pierādījumiem balstītiem depresijas ārstēšanas veidiem.

Tablete ārstēšanai, nevis laimei

EuroNews. Europe's mental health crisis: Which country uses the most antidepressants?