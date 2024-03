Studente aizgāja pie ģimenes ārsta ar mērķi saņemt nosūtījumu uz asinsanalīzēm un izteica vairākas sūdzības – par to, ka jūtas nogurusi, apātiska. Ārste jautāja, vai ikdienā ir stress, uz ko meitene atbildēja: "Jā." Tam sekoja lūgums aizpildīt testu, kas uzrādīja paaugstinātu trauksmes līmeni. Pamatojoties uz to, meitenei izrakstīja antidepresantus. Ārste ignorēja pacientes aizdomas, ka sliktā pašsajūta saistīta ar hormonālajām problēmām. Kad pienāca asinsanalīžu rezultāti, izrādījās, ka meitenei tiešām ir problemātisks vairogdziedzera hormonu līmenis.

Antidepresantus Eiropā izraksta biežāk

Latvijā ir zemākais antidepresantus lietojošo cilvēku skaits Eiropā, liecina "Euronews". Labi vai slikti? Tas ir koks ar diviem galiem, no vienas puses, skatoties uz Latvijas populāciju, – loģiski, Taču, no otras: vai tiešām visi cilvēki, kuriem ir nepieciešama palīdzība, to arī saņem?