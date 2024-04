Savukārt 2024. gada februārī tapa zināms, ka Īrijas valdība nevēlas atļaut Krievijai nomainīt valstī šobrīd strādājošos diplomātus ar jauniem. Īrijas valdība uzskata, ka rotācija varētu tikt izmantota jaunu spiegu darba uzsākšanai. Krievijas vēstniecībā Dublinā uz pusi samazinājies darbinieku skaits, ir palikuši seši diplomāti un astoņi administratīvie darbinieki. Starp aizbraukušajiem ir arī divi Krievijas militārie atašeji; šādi virsnieki parasti cieši sadarbojas ar Krievijas izlūkdienestiem vai atrodas tiešā to pakļautībā. Īrijas drošības dienesti uzskata, ka plašais krievu komplekss Dublinas dienvidos tiek izmantots dažādām spiegošanas darbībām, tostarp sakaru pārtveršanai. Pirms lielā iebrukuma Ukrainā Krievijai Dublinā bija viena no lielākajām diplomātiskajām pārstāvniecībām, neskatoties uz to, ka tai bija salīdzinoši maz oficiālu darījumu ar Īrijas valdību un tur ir maza krievu diaspora.