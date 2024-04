Šī medikamenta Ozempic sāga joprojām nav beigusies, tieši pretēji, turpinās un iet plašumā. Latvijā, pēc Latvijas Zāļu verifikācijas organizācijas (LZVO) un arī atbildīgo valsts institūciju ziņām, nav Ozempic medikamentu no sērijas, kurā ir konstatēts viltojums, un nav konstatētas arī nekādas citas pazīmes vai aizdomas, ka mūsu valsti varētu būt sasnieguši šo zāļu viltojumi.

Tomēr Ozempic gadījums ir ļoti noderīgs un pamācošs, informāciju par to ir vērts apkopot, analizēt, izdarīt secinājumus un ņemt tos vērā nākotnei arī Latvijā.

Kā tas sākās?

Ozempic viltojumu lieta aizsākās daudz agrāk, pirms parādījās pirmais fiziskais viltojums. Kas tad ir šīs zāles? To aktīvā viela ir semaglutīds, un tās ir paredzētas 2. tipa cukura diabēta ārstēšanai pieaugušajiem, nenonākot līdz insulīna injekciju terapijas uzsākšanai. Ozempic ir pildīts šļircē, kas jāinjicē reizi nedēļā. Papildus tam, ka medikaments pazemina cukura līmeni asinīs, tas samazina arī svaru, kas tiešām ir svarīgi pacienta veselības un dzīves kvalitātes uzlabošanai, jo liekais svars nereti ir diabēta slimnieku diagnozes pavadonis. Tieši šī pozitīvā "blakusparādība" kļuva par Ozempic un līdzīgu medikamentu popularitātes iemeslu. Zāles samazina apetīti, cilvēks vienkārši fiziski apēd daudz mazāk, un svars krītas, neieguldot darbu ne veselīgā ēšanā, ne fiziskajās aktivitātēs. Faktiski burvju nūjiņa.

Pateicoties sociālajiem tīkliem, Ozempic un citu līdzīgu medikamentu popularitāte izplatījās lavīnveidīgi. Klīda runas, ka daudzas slavenības ir viegli un ātri zaudējušas svaru, lietojot semaglutīdu saturošas zāles. Lietotāji dalījās ar saviem "brīnišķīgās notievēšanas" stāstiem. Pieprasījums pēc medikamenta globālā līmenī sāka pārsniegt piedāvājumu, par zāļu trūkumu ziņoja gan ASV, gan Eiropas valstis, to juta arī diabēta slimnieki tepat Latvijā, nevarot tikt pie zālēm.

Nelegālais tirgus precīzi noreaģēja uz zāļu trūkumu, un jau rudens sākumā sāka parādīties pirmās ziņas par viltojumu aizdomām. Oktobra sākumā Eiropas Zāļu aģentūra apstiprināja, ka zāļu drošuma pārbaudes sistēma Vācijā, Austrijā un Lielbritānijā ir konstatējusi viltotu Ozempic. Tobrīd konstatētie viltojumi (redzami atšķīrās šļirce) tika izņemti no apgrozības un pacientus nesasniedza.

Sāga turpinās

Diemžēl viltojumu sāga tikai turpināja plesties plašumā. Ozempic viltojumi (bet jau cita veida nekā Eiropā) pērn tika konstatēti arī ASV. Daudzās pasaules valstīs mediji, atsaucoties uz medikamentu tirgus uzraudzības institūcijām, ziņo par jauniem un jauniem populāro notievēšanas zāļu viltošanas gadījumiem. Zāļu pretviltošanas grupa Partnership for Safe Medicines ir aplēsusi, ka viltots Ozempic līdz šim ir konstatēts pat 16 valstīs – tiek minētas ASV, Lielbritānija, Austrija, Vācija, Dānija, Īrija, Šveice, Islande, Irāna, Libāna un citas valstis. Lielbritānijā nesen konfiscēti gandrīz 900 viltotu Ozempic iepakojumu. Viltoto zāļu dēļ nācies hospitalizēt cilvēkus, atsevišķiem cilvēkiem pēc viltojumu lietošanas iestājusies hipoglikēmija, kas ir dzīvībai bīstama cukura līmeņa pazemināšanās asinīs. Ja pirmie zināmi viltojumi redzami atšķīrās no oriģināliem, tad šobrīd jau tiek minēts, ka viltojumi ir ļoti līdzīgi oriģināliem un to atšķiršana ir apgrūtināta.