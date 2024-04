Uzņēmumi, kas ir ieguvuši bezpeļņas organizācijas "B Lab" sertifikātu "B Corp" jeb "Benefit Corporation", brīvprātīgi ir apņēmušies demonstrēt savu sniegumu sociālajā un vides pārvaldībā, kā arī veicināt atbildīgu uzņēmējdarbību. "B Corp" kustības pamatā ir fundamentāla pārliecība par to, ka uzņēmējdarbības mērķis ir ne tikai peļņas gūšana, bet arī motivācija sniegt papildu labumu sabiedrībai, videi, darbiniekiem, kā arī īstenot pārredzamu un atbildīgu pārvaldību. Atšķirībā no citiem sertifikātiem, kas vairāk fokusējas uz konkrētām jomām, piemēram, tikai vidi, "B Corp" standartam ir holistika pieeja, tas mēra uzņēmuma ietekmi vairākās jomās – pārvaldība, darbinieki, sabiedrība, vide un klienti. Šī visaptverošā pieeja der uzņēmumiem, kuri paralēli savām biznesa interesēm vēlas veicināt arī pozitīvas pārmaiņas.

Pievienojoties "B Corp" kustībai, uzņēmumi pievienojas citiem līdzīgi domājošiem uzņēmumiem un kļūst par daļu no globālas kopienas, kuras mērķis ir veicināt ilgtspējīgu uzņēmējdarbības praksi un īstenot pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā. Šī kopienas sajūta iedvesmo jaunām idejām un potenciālām sadarbībām.

Kopš 2006. gada "B Corp" ir kļuvusi par globālu kustību ar vairāk nekā 8200 sertificētiem uzņēmumiem visā pasaulē, teju puse no tiem atrodas Eiropā – vairāk nekā 3600 uzņēmumi. Skandināvijā atrodas vairāk nekā 150 uzņēmumu. Savukārt Baltijā "B Corp" ir savas atpazīstamības ceļa sākumā, šajā reģionā atrodas pieci uzņēmumi. Tomēr "B Lab Europe" novērojumi liecina, ka aizvien vairāk uzņēmumu Latvijā izrāda interesi par "B Corp" sertifikātu.

Tā kā patērētāji aizvien vairāk vērtē uzņēmumu korporatīvo atbildību, "B Corp" apliecina uzticamas un ētiskas uzņēmējdarbības praksi. Šobrīd Baltijas reģionā vairākiem uzņēmumiem ir "B Corp" sertifikāts, daži no tiem – "Ben & Jerry's", "Davines" un "The Body Shop". Tāpat veikalu plauktos sastopami produkti ar "B Corp" marķējumu uz iepakojumiem, tostarp arī uz "Alpro" produktu iepakojumiem, kas ir viens no "Danone" zīmoliem. "B Corp" logo izmanto arī "Kalve Coffee", kas ir otrs uzņēmums Latvijā ar "B Corp" sertifikātu.